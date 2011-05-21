پیشرفت ورزش قم نیازمند حضور بخش خصوصی و حامیان مالی است

رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در 46 رشته ورزشی در بخش مردان و بیش از 35 رشته در قسمت بانوان، ورزشکار فعال داریم که دارای توانمندیهای قابل توجهی هستند و میتوانند در میادین مختلف موفق به کسب عنوان شوند.
وی بر لزوم توجه به حفظ قهرمانان در ورزش قم تأکید کرد و افزود: قهرمانان ورزشی نماد افتخار و موفقیت یک استان به شمار میروند، بنابراین با این رویکرد همه ساله در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشکار وظیفه خود را در خصوص آنها انجام میدهیم.
معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی قم ابراز داشت: در حال حاضر حمایت از قهرمانان و چهرههای موفق ورزش استان که بسیاری از آنها در رشتههای مختلف برای تیمهای سایر استانها فعالیت و افتخارآفرینی میکنند بسیار ضرورت دارد، زیرا اصالت آنها قمی است و ورزش استان میتواند از وجود پر ارزش بهره ببرد.
مشکلات مالی تیمهای ورزشی قم
وی ادامه داد: بیش از 15 درصد از تیمهای ورزشی قم در بالاترین سطح رقابتهای لیگ و مسابقات قهرمانی کشور از مشکلات مالی رنج میبرند، حال آنکه در قم ظرفیت و توانمندیهای بسیار قابل توجهی وجود دارد که جا دارد مسئولان استان در این زمینه ورزش و تربیت بدنی را مورد حمایت قرار دهند.
منعم توجه مسئولان به ورزش را زمینه شکوفایی این عرصه مهم اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: یقیناً وقتی نگاه مسئولان به ورزش مثبت باشد، زمینه جذب اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان به ورزش فراهم میشود و این مهم، گامی اساسی در راستای ایجاد جامعهای سالم و پویا است.
تیمهای ورزشی استان در لیگهای معتبر کشور حضور چشمگیری دارند
وی افزود: در حال حاضر تیمهای ورزشی استان در لیگهای معتبر کشور حضور چشمگیری دارند و این در حالی است که باید دارای امکانات و زیرساختهای بسیار مناسبی برای حمایت از ورزش باشیم تا این ورزشکاران برای استان و کشور افتخار کسب کنند.
نیاز ورزش قم به حمایت بخش دولتی
معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی قم با اشاره به حمایتهای بسیار خوب دستگاههای مختلف اداری در استانهای دیگر از تیمهای ورزشی گفت: شرکت گاز، شهرداری، بنیاد مسکن و بسیاری از ادارات دیگر در سایر استانها از تیمهای ورزشی آن استان به خوبی حمایت میکنند، اما در حالی که ورزشکاران و تیمهای توانمند و شاخص قم تنها به اعتبارات و امکانات تربیت بدنی نگاه دارند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تیمهای فوتسال قم در لیگ برتر و دسته اول، کاراته، تکواندو، کشتی و حتی صبا به حامیان مالی نیاز دارند در حالی که همین تیمها ورزش قهرمانی استان را شکل دادهاند و اگر قرار باشد که این تیمهای پرافتخار به راحتی از دست بروند، قطعاً بازگرداندن آنها کار آسانی نخواهد بود.
منعم تصریح کرد: اعتبارات و بودجه موجود تربیت بدنی قطعاً پاسخگوی نیازهای تمام هیئتهای ورزشی، تیمها و ورزشکاران قم نیست، اما با این حال مطمئناً تربیت بدنی برای توسعه و پویایی ورزش قم با توجه امکاناتی که دارد از ورزشکاران و تیمهای ورزشی قم حمایت خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی قم گفت: ورزش قم برای پیشرفت مناسب به حمایت حامیان مالی و حضور بخش خصوص نیاز دارد.
رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در 46 رشته ورزشی در بخش مردان و بیش از 35 رشته در قسمت بانوان، ورزشکار فعال داریم که دارای توانمندیهای قابل توجهی هستند و میتوانند در میادین مختلف موفق به کسب عنوان شوند.
نظر شما