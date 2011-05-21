24 ساعته شدن شبکه سحر گام مهمی در تحقق استقلال شبکه است

به گزارش روابط عمومی شبکه جهانی سحر، محمد امین شمس الدینی مدیر پخش شبکه جهانی سحر با اعلام این موضوع خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیماهای شبکه جهانی سحر هر کدام به میزان 19 ساعت برنامه دارند، از اول خرداد ماه سال جاری یک ساعت به زمان کانال یک افزوده شده و در مجموع 20 ساعت برنامه پخش خواهد کرد. کانال دوم نیز که از دی ماه سال 1388 افتتاح شده در تمام 24 ساعت شبانه روز برنامه خواهد داشت که در مجموع به 44 ساعت در شبانه روز ارتقاء می‌یابد.

وی اظهار کرد: ما در حال فراهم کردن زیر ساخت‌ها و شرایطی هستیم که هر سیما بتواند برای خود کانال مجزایی داشته باشد و به طور جداگانه و 24 ساعته برای خود برنامه پخش کند.

مدیر پخش شبکه جهانی سحر با اشاره به اینکه تا کنون به علت محدودیت‌های شبکه، جایگاه واقعی سیمای اردو نسبتا مهجور مانده بود، گفت: سیمای اردو با توجه به تحولات منطقه و نزدیکی فرهنگی که با ما دارد حوزه مخاطب وسیع تری نسبت به سایر سیماها دارد و از این پس افزایش دوبرابری خواهد داشت. به این ترتیب این سیما علاوه بر پخش برنامه در ساعت 15 تا 19(به وقت تهران) در نوبت صبح در ساعت 5 بامداد تا 9 صبح که در شبه قاره ساعات پر مخاطبی محسوب می شود برنامه روی آنتن خواهد برد.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌های سیمای اردو تاکنون تکرار نداشته و بسیاری از بینندگان تقاضای پخش مجدد در ساعتی غیر از بعد از ظهر را داشتند، با افزایش زمان به این ترتیب با توجه به سیاست‌گذاری‌های سیمای اردو، امکان پخش تکرار برنامه‌ها فراهم شده است.

بر این اساس سیمای فرانسوی با نیم ساعت افزایش 5/6 ساعت، سیمای بوسنیایی با نیم ساعت کاهش 5/4 ساعت، سیمای آذری با یک ساعت افزایش 9ساعت، سیمای اردو 8 ساعت، سیمای کردی 9 ساعت و سیمای انگلیسی 7 ساعت را با مخاطبان خود سپری خواهند کرد.