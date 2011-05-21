درج امتیاز در شناسنامه فنی ساختمان در صورت استفاده از مصالح استاندارد

مهدی تولایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توافقنامه‌ای که اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان با سازمان نظام مهندسی برقرار کرده است چنانچه از محصولات استاندارد اجباری در ساختمان سازی‌ها استفاده شود یک امتیاز مثبت برای ساختمان در نظر گرفته می‌شود که در شناسنامه فنی آن ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می‌شود درج خواهد شد.

کار‌شناس امور استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم ادامه داد: ساختمان‌هایی که در استان ساخته می‌شوند دارای شناسنامه فنی هستند که داشتن امتیاز بالا در این شناسنامه نشان دهنده میزان کیفیت بالای ساختمان در بخش‌های مختلف است.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های اداره کل استاندارد استان در نظارت بر کالاهایی که باید استاندارد اجباری داشته باشند، گفت: اداره کل استاندارد قم به شکل مستمر بر استاندارد این کالا‌ها نظارت دارد اما به علت گستردگی ساختمان سازی در استان بخصوص مسکن مهر با توافق انجام شده با سازمان نظام مهندسی استان، این نهاد نیز در نظارت بر استفاده از محصولات استاندارد در ساختمان سازی با اداره کل استاندارد استان همکاری خواهد داشت.



تولایی بیان داشت: کلید و پریز، سیم و کابل، انواع لامپ، شیرآلات ساختمان، کاشیو سرامیک، بتن آماده، آجر و سیمان، لوله‌های گاز و بلوک‌های سقفی از جمله محصولاتی هستند که رعایت استاندارد در آنها اجباری است.