به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی نیکزاد صبح شنبه در بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرستان مهریز اظهار داشت: ساخت واحدهای مسکونی مهر به صورت ویلایی مدنظر رئیس ‌جمهور است و این امر در استان یزد به خوبی اجرایی شده است.

وی افزود: ساخت خانه‌ های ویلایی با حداقل طبقات ممکن، باعث رعایت حریم خصوصی خانواده ‌ها می ‌شود و در نهایت آرامش و آسایش آنها را به دنبال دارد.

همه متقاضیان مسکن تا سال 92 صاحبخانه می‌ شوند

وزیر مسکن و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بر اساس خواسته رئیس جمهور، همه متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر تا پایان سال 92 صاحبخانه می شوند.

نیکزاد اظهار داشت: استان یزد زودتر از موعد مقرر به هدف رئیس‌ جمهور مبنی بر صاحبخانه کردن تمام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن مهر تا سال 92 دست می ‌یابد.

وی تعداد کل واحدهای مسکونی در دست ساخت در شهرها و روستاهای استان یزد را 35 هزار واحد اعلام کرد و افزود: تمام این واحدها تا نیمه اول سال آینده تحویل متقاضیان می ‌شود.

670 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در یزد پرداخت شده است

نیکزاد بیان داشت: در حال حاضر 35 هزار واحد مسکن مهر در استان یزد در دست ساخت است که از این تعداد 23 هزار واحد در شهرها و بقیه در روستاهای استان یزد ساخته خواهد شد.

وی افزود: برای عملیاتی شدن کار ساخت و ساز این تعداد واحد مسکونی تاکنون 670 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شهرها و روستاهای استان یزد پرداخت شده است.

371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت است که وزیر مسکن امروز از این طرح ‌ها بازدید کرد.