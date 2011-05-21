به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوومیدانی جام بینالمللی "کازانف" قزاقستان هر ساله در خردادماه برگزار میشود که معمولا تیمهای برتر حاضر در لیگهای باشگاهی ایران مجوز شرکت در این مسابقات را دریافت میکردند. با این وجود دو سالی است فدراسیون دوومیدانی خود دست به اعزام تیم به این رقابتها می زند.
فدراسیون دوومیدانی قصد دارد در این مسابقات که از 20 خردادماه در آلماتی قزاقستان برگزار میشود، ترکیبی از ورزشکاران جوان و بزرگسال را شرکت دهد. هرچند در دو دوره گذشته این رقابتها شاهد حضور دوندگان زن هم در ترکیب تیم اعزامی بودیم اما کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی تنها روی اعزام لیلا رجبی به این رقابتها نظر مثبت دارد.
نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا اواخر تیرماه سال جاری در ژاپن برگزار میشود.
نظر شما