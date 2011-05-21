  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

تیم ملی دوومیدانی در جام "کازانف" قزاقستان شرکت می‌کند

تیم ملی دوومیدانی در جام "کازانف" قزاقستان شرکت می‌کند

تیم ملی دوومیدانی ایران در ادامه برنامه‌های تدارکاتی خود جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در جام بین المللی کازانف قزاقستان شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی جام بین‌المللی "کازانف" قزاقستان هر ساله در خردادماه برگزار می‌شود که معمولا تیم‌‎های برتر حاضر در لیگ‌های باشگاهی ایران مجوز شرکت در این مسابقات را دریافت می‌کردند. با این وجود دو سالی است فدراسیون دوومیدانی خود دست به اعزام تیم به این رقابت‌ها می زند.

فدراسیون دوومیدانی قصد دارد در این مسابقات که از 20 خردادماه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود، ترکیبی از ورزشکاران جوان و بزرگسال را شرکت دهد. هرچند در دو دوره گذشته این رقابت‌ها شاهد حضور دوندگان زن هم در ترکیب تیم اعزامی بودیم اما کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی تنها روی اعزام لیلا رجبی به این رقابت‌ها نظر مثبت دارد.

نوزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا اواخر تیرماه سال جاری در ژاپن برگزار می‌شود.

کد مطلب 1316774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها