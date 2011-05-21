صنعتکاران: عملکرد کشتی آزاد رضایتبخش نبود/ برخی بدون تفکر کشتی گرفتند

محمدعلی صنعتکاران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان ضمن بیان این مطلب افزود: تنها کشتی گیری که توانست انتظارات ما را برآورده کند، احسان امینی بود که موفق به کسب مدال طلا شد. ما از حسین خانی انتظار بالاتری داشتیم و تصور می کردیم که او بتواند به مدال طلای این دوره از مسابقات دست پیدا کند اما متاسفانه بدون تفکر کشتی گرفت و از دور مسابقات حذف شد.

وی ادامه داد: سایر کشتی گیران هم با وجود تلاشی که از خود نشان دادند نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. ما تصور می کردیم کشتی گیران ایران بتوانند به مدال‌های بیشتری دست پیدا کنند اما این اتفاق رخ نداد.

مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایلی که کشتی گیران ما نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، روحیه پایین آنها در مصاف با حریفان بود و اینکه اعتمادبه‌نفس لازم را نداشتند و بدون شهامت به میدان رفتند.

صنعتکاران عملکرد برخی کشتی گیران را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: در حالی که ما انتظار داشتیم برخی جوانان‌مان با اعتماد به نفس و جسارت بالایی به میدان بروند اما عملا آنها خیلی بد کشتی گرفتند و نتوانستند آنطور که ما می خواستیم نتیجه بگیرند. با این حال امیدواریم با تمرینات بیشتر در آینده این مشکلات را به حداقل برسانند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در بیست و چهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا که روزهای پنجشنبه و جمعه به میزبانی تاشکند برگزار شد با کسب یک مدال طلا توسط احسان امیری و سه مدال نقره توسط مصطفی آقاجانی، کمیل قاسمی و عرفان امیری به عنوان نایب قهرمانی آسیا بسنده کرد.