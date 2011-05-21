اعتبار ورزشی دزفول محدود است

عبدالحمید کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: در سال گذشته این شهرستان با تعداد 365 قهرمان در رده های مختلف ملی، کشوری و استانی داشت بگونه ای که در هر روز یک قهرمانی داشته است و با بیش از 100 میزبانی، هر سه روز یک میزبانی مسابقات ورزشی را برگزارکرده ایم و به طور میانگین از این تعداد هر پنج روز یک میزبانی کشوری را برگزار شده است.

وی افزود: با وجود 34 هیئت فعال ورزشی و تعداد 14 هزار و 150 ورزشکار سازمان یافته، اعتبار 40 میلیون تومانی بسیار ناچیزجلوه می کند، اگر خواسته باشیم تیمها و هیئتهای دزفول در استان حرفی برای گفتن داشته باشند باید برای هر هیئت مبلغ پنج میلیون تومان در نظر گرفته شود که جمعا مبلغی بالغ بر 160 میلیون تومان خواهد شد.



رئیس تربیت بدنی دزفول افزود: از مسئولین شهری استدعا داریم به ورزش این شهرستان توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند چرا که یکی از راه های فرهنگی جلوگیری از بزهکاری و اعتیاد ورزش است، جامعه ای که ورزشکاران و پهلوانان آن بیشتر باشند ، جامعه ای است شاداب، فرهیخته و امن خواهد بود.



وی اظهار داشت: ورزشگاه شهید مجدیان دزفول تنها مجموعه ورزشی تربیت بدنی در این شهرستان است که در زمان پهلوی دوم ساخته شده، دزفول در آن زمان جمعیتی کمتر از 100 هزار نفر داشته است، اکنون که دزفول بیش از نیم میلیون نفر جمعیت دارد، این ورزشگاه برای نوسازی تخریب شده و با اینکه در سفرهای استانی ساخت آن مصوب شده و حتی چند بار مسئولان سازمان تربیت بدنی و مسئولین دیگرکشوری و استانی از آن بازدید کرده اند، هنوز مظلومانه مهجور مانده است.



کاشی، یکی از امتیازات توجه ویژه مسئولان را به دزفول، جذب یک تیم لیگ اولی فوتبال عنوان کرد تا بتوان با پخش مسابقات این تیم نظر مسئولان کشوری را به معظل بزرگ ورزش دزفول یعنی بازسازی و تکمیل ورزشگاه شهید مجدیان جلب کرد.