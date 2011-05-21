به گزارش خبرگزاری مهر، هاوکینگ در همایش زمان گوگل تصریح کرده که پرسشهای بنیادین درباره ماهیت و سرشت جهان بدون در نظر گرفتن داده‌های سخت افزاری قابل حل نبوده است. این داده‌ها از شتاب دهنده بزرگ ذرات و تحقیقات علوم فضایی به دست می‌آیند.

به اعتقاد او بیشتر افراد درباره این پرسشها دغدغه‌ای نداشته‌اند. اما بیشتر افراد در مورد پرسشهایی نظیر "چرا ما اینجا هستیم؟" و "ما از کجا آمده‌ایم؟" دارای دغدغه هستند و این پرسشها و پاسخ به آنها برای آنها مهم هستند.



وی اظهار داشته که به طور سنتی این پرسشها مربوط به حوزه فلسفه هستند. اما باید توجه داشت که فلسفه مرده است. فلسفه نتوانسته مانند علوم مدرن و به ویژه فیزیک پیشرفت کند.



اُمبرتو اکو نشانه‌شناسی، فیلسوف، متخصص قرون وسطی، منتقد ادبی و رمان‌نویس ایتالیایی در مقابل این ادعاهای هاوکینگ اظهار داشته که جهان مورد بحث هاوکینگ به شدت استعاری است.



وی می‌گوید که به ادعای هاوکینگ فلسفه چیزی برای آموزش و آموختن به انسان ندارد و این دانشمندان علوم هستند که طلایه دار پاسخگویی به نیازهای بشری هستند.



وی می‌گوید هاوکینگ درصدد است به پرسشهایی نظیر: چگونه می‌توانیم دنیای پیرامون خود را درک کنیم؛ ماهیت واقعیت چیست؛علل نیاز جهان به خالق چیست؛ چرا چیزی هست به جای آنکه نباشد؛ چرا ما وجود داریم و چرا این مجموعه از قوانین وجود دارند، پاسخ دهد.



اکو معتقد است چهار پرسش آخر این مجموعه از پرسشها شاید به وسیله علم فیزیک قابل پاسخ باشند. اما باید توجه داشت پیش از پاسخگویی به چهار سؤال آخر نیاز است دو پرسش اول پاسخ داده شوند.



به عبارت دیگر پاسخگویی به چهار پرسش آخر مستلزم پاسخ به دو پرسش نخست است و این دو پرسش پاسخی فلسفی دارند و نه فیزیکی. باید توجه داشت که اگر این دو پرسش بر اساس فلسفه پاسخ داده نشود چهار پرسش دیگر را نمی‌توان پاسخ داد.



از اینرو تلاش هاوکینگ برای پاسخی بر اساس علم فیزیک مبتنی بر فرضهای فلسفی است.