عبدالحمید توکلی بینا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود آب شیرین به قم و استمرار فعالیت دستگاه های آب شیرین کن در سطح شهر، درباره جمع آوری این دستگاه‌ها گفت: در حال حاضر ۲۷۰ دستگاه توزیع آب شیرین در سطح شهر مستقر است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و در حال حاضر قرارداد این بخش با شرکت آب و فاضلاب استان ابتدای آبانماه سال جاری به پایان می‌رسد.



وی در ادامه با اشاره به ادامه کار این دستگاه‌ها با توجه به انتقال آب شیرین به قم بیان داشت: این دستگاه‌ها تا پایان قرارداد همچنان در سطح شهر فعال هستند و پس از پایان قرداد درباره فعالیت یا عدم فعالیت آنان با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری خواهد شد.

آب شیرین قم کاملا بهداشتی است



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تاکید بر بهداشتی بودن آب قم بیان داشت: ما وظیفه خود مبنی بر رساندن آب شیرین به قم را انجام داده‌ایم و این خود مردم هستند که انتخاب می‌کنند که در منازل خود دستگاه آب شیرین کن را همچنان داشته باشند و یا آب را از دستگاه‌های توزیع کننده در سطح شهر تامین کنند.



وی در ادامه با بیان اینکه انتقال آب شیرین به قم به شکل اضطراری بود بیان داشت: با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته استان قم در سالجاری با خشکسالی روبه رو خواهد بود و برای مقابله به این خشکسالی انتقال آب به استان یکی از ضروریات بود.



توکلی بینا با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه آب شیرین به شهر قم وارد می‌شود گفت: این مقدار در سال ۱۳۹۱ به ۳۵۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.