"نامه" بهترین فیلم بخش سینه فونداسیون شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی دو فیلم "دراری " ساخته کمال لزرق و " پرواز شبانه " به کارگردانی سون تای گیوم جایزه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داند.



فیلم " نامه" محصول آلمان است و دروموا به عنوان نخستین تجربه فیلمسازی اش فیلمنامه این فیلم کوتاه را نیز نوشته است. میشل گوندری فیلمساز فرانسوی ریاست هیئت داوران این بخش را بر عهده داشت و ژولی گایه ، جسیکا هاوزنر، کورنلیو پورومبویو و خوائو پدرو رودریگز همکاران او بودند.



گوندری در این باره گفت: از مسابقه خوشم نمی آید و این نخستین باری بود که در یک هیئت داوری عضو می‌شدم.اما انتخاب برگزیدگان این بخش اصلا کار سختی نبود چون وقتی فیلم ها را می‌دیدم فراموش می کردم که عضو هیئت داوران هستم.



امسال 16 فیلم کوتاه و دانشجویی از آسیا ، آمریکا ، آمریکای شمالی و اورپا که از میان بیش از 1600 فیلم برگزیده شده بودند در بخش سینه فونداسیون شرکت داشتند.



دیمیترا کاریا مدیر بخش سینه فونداسیون در این باره گفت: مثل سال گذشته اغلب فیلم های به نمایش درآمده در این بخش به مسائل جدی و مهم دنیای معاصر می پرداختند که هر کدام مسیر خود را برای طرح این مسائل می‌پیمودند.



بخش سینه فونداسیون با هدف شناخت و معرفی استعداد های جوان سینمای کوتاه از سال 1998 و به همت ژیل ژاکوب مدیر جشنواره کن راه اندازی شد. از کشف های این بخش در سال‌های گذشته می توان به نادین لبکی اشاره کرد که امسال یا فیلم "ما الان کجا می‌ریم؟" در بخش نوعی نگاه کن حضور دارد.