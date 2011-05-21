آمار العربیه از تلفات ناآرامی های جمعه/ گروه های مسلح عامل تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، شماری از شهروندان سوریه روز جمعه در برخی شهرهای این کشور تظاهرات برپا کردند. این تظاهرات در حالی برپا شد که وزارت کشور سوریه همچون جمعه های پیشین هرگونه تجمع و برگزاری تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده بود.

بنا بر اعلام فعالان حقوقی سوریه و برخی رسانه های غربی و عربی تظاهرات مردم سوریه در روز گذشته به خشونت کشیده شد و بنابر ادعای العربیه 44 نفر در آن کشته شدند.

به گفته این فعالان، تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضین سوری در حالی صورت گرفت که ریاست جمهوری این کشور دستور تیراندازی صادر نکرده بود.

تلویزیون سوریه نیز در گزارشی اعلام کرد که گروه های مسلح از تجمعات معترضین بهره برده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

شمال غرب سوریه نیز که اقلیت کرد سوری را در خود جای داده است روز گذشته شاهد اعتراضات شهروندان کرد بود. معترضین با حمل پرچم سوریه و سر دادن شعارهایی اعلام کردند که خواستار ملیت سوری و افزایش جایگاه سیاسی و فرهنگی در این کشور هستند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که نیروهای امنیتی سوریه ده ها نفر را در شهرهای بانیاس و دمشق بازداشت کردند. اعتراضات مردم سوریه از 15 مارس تاکنون و با هدف افزایش آزادی و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور آغاز شده است.