حمله ویروسها به سیستم عامل رایانه های اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم عامل "مک" اپل تاکنون نسبتاً موفق شده بود از گسترده ترین تهدیدات انفورماتیکی در امان بماند.

اکنون به نظر می رسد که افزایش محبوبیت این سیستم عامل که 5.4 درصد از سهم بازار جهانی و 10 درصد از بازار آمریکا را در اختیار دارد مورد توجه برنامه نویسان ویروسها و بدافزارها قرار گرفته است.

به طوریکه Usa ZDNet ، سایت تخصصی فناوری اطلاعات هشدار داده است که در دنیای "مک" به یکی از اولین موجهای بزرگ حملات نرم افزارهای مخرب نزدیک می شویم.

برپایه گزارش این سایت، از 30 آوریل گذشته درخواستهای کمک که به سیستم AppleCare در مقابل یک حمله بدافزاری ارسال شده اند افزایش یافته است.

این حمله بدافزاری با نامهایی چون Mac Defender و Mac Security تاحد قابل توجهی در آمریکا گسترده شده است.

به طوریکه تعداد درخواستهای ارسال شده به سیستم کمک رسانی اپل از چند ده مورد به صدها مورد در روز افزایش یافته است. این درحالی است که اپل تاکنون هیچ تائیدی در این مورد اعلام نکرده است. هرچند این سایت آمریکایی یک یادداشت داخلی اپل را بدین شرح منتشر کرد: اینکه یک حمله بدافزاری درمقابل سیستم عامل رایانه های مک وجود دارد را تائید و یا تکذیب نکنید و درمورد اینکه کاربران مک باید چه آنتی ویروسهایی را نصب کنند و اینکه چگونه می توانند این بدافزار را از روی رایانه خود پاک کنند هیچ مشاوره ای ارائه نکنید."

به گفته کارشناسانی که در گردهماییهای آنلاین مربوط به رایانه های مک مشاوره می دهند، برعکس آن چیزی که در مورد بدافزارهای سیستم عاملهای ویندوز دیده می شود، اثرات این بدافزار در سیستم عامل اپل حفره امنیتی ایجاد نمی کند.

این کارشناسان توضیح دادند که بدافزارهای Mac Defender و Mac Security پس از اینکه بر روی مرورگر، یک سری تصاویر غیراخلاقی ظاهر شد کاربر را تشویق به خرید یک آنتی ویروس می کنند.

یادداشت داخلی اپل توضیح می دهد که برای جلوگیری از عملکرد این بدافزار، کافی است که کاربر مرورگر خود را ببندد، اما درصورتیکه نصب آنتی ویروس را قبول کند این بدافزار وارد کردن یک نام کاربری و رمزعبور را اجباری می کند. سپس همانند تمام نرم افزارهای اپل از کاربر می خواهد که اطلاعات مربوط به کارت اعتباری را برای خرید آنتی ویروس وارد کند.

با این کار، کاربر به سادگی قربانی جنایتکاریهای انفورماتیکی می شود.