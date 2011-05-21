60 لیتر سهمیه بنزین خرداد امشب واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور امروز با تائید گزارش روز گذشته خبرگزاری مهر، اعلام کرد: سهمیه و قیمت بنزین در خرداد، مطابق ماه گذشته به کارت های سوخت واریز می شود.

بر این اساس 60 لیتر سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی ساعت 24 امشب (31 اردیبهشت ماه) در کارت های سوخت واریز می شود.

سایر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه سهمیه اردیبهشت ماه دریافت خواهند کرد و بنابراین هیچگونه تغییر در میزان قیمت و سهمیه سوخت در خرداد ماه وجود نخواهد داشت.

همچنین در خرداد ماه 500 لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی در کارت های سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه طرح منطقه ای شدن سهمیه بنزین تاکسی ها که از سوی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام شده بود نیز با جدیت در حال پیگیری است که پس از نهایی شدن به زودی اعلام خواهد شد.