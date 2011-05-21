دریافت هزینه های درمانی در مطب ها خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: دریافت حق الزحمه های بستری اعم از حق العمل، حق العلاج و حق الزحمه های درمانی توسط پزشک در مطبها خلاف قانون است و در صورت گزارش بیمار، با مختلفان برخورد می شود.

وی افزود: این دریافتها باید در بیمارستانها تحت مکانیزم مالی صورت گیرد و بخشنامه آن به تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: دریافت این حق الزحمه ها در بیمارستانها به دلیل ثبت شدن در صورتحساب های مالی موجب شفاف شدن رابطه مالی بین پزشک و بیمار می شود.

وی با اعلام اینکه دریافت این مبالغ در مطبها به دلیل اینکه ممکن است بیشتر از تعرفه ها صورت گرفته و موجب سوء استفاده شود، ممنوع شده است.