علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی دو و میدانی کشورمان در رده سنی بزرگسالان در حالی با معرفی افراد برتر مواد مختلف به کار خود پایان داد که محمدمحسن ربانی پرنده نامدار قمی قهرمان رشته پرش با نیزه شد.



وی افزود: در مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی کشورمان در رده سنی بزرگسالان، دوومیدانی‌کاران مطرحی در مواد مختلف حضور داشتند که برای کسب جواز حضور در تیم ملی دو و میدانی اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا پیکار کردند که در پایان رقابت‌های رشته پرش با نیزه محمدمحسن ربانی به مقام ‌‌قهرمانی رسید.



دبیر هیئت دو‌و‌میدانی استان قم اضافه کرد: خوشبختانه ربانی به عنوان الگویی مناسب از نظر فنی و اخلاقی چند سال متوالی است که در رشته پرش ‌بانیزه مسابقات داخل و خارج از کشورمان حرف نخست را می‌زند و در این رقابت ها در حالی به مقام ‌قهرمانی رسید که حریفان دیگر باز هم توان مقابله با وی را نداشتند.



وی اظهار داشت: در رقابت‌های ماده پرش ‌با نیزه انتخابی تیم ملی، محمدمحسن ربانی با پرشی به میزان پنجم متر و 20 سانتمتر در حالی در جایگاه نخست قرار گرفت که دیگر رقبا به مراتب رکوردی کمتر از این را داشتند و در رده های بعدی ایستادند.



رضایی یادآور شد: دوومیدانی‌کاران شرکت‌کننده در انتخابی تیم ملی در مواد مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند، ضمن اینکه برترین ها برای شرکت در اردوی آماده سازی تیم ملی به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا به تیم ملی دو و میدانی دعوت شدند.



وی افزود: در حال حاضر در رشته پرش با نیزه میثم صادق پور نیز یکی از جوانان خوش آتیه دو و میدانی قم است که در همین رقابت های انتخابی نیز شرکت کرد، ضمن اینکه با توجه به معرفی نفرات شرکت کننده در این مسابقات از سوی فدراسیون دو و میدانی، حضور صادق پور در جمع بزرگان دو ومیدانی کشورمان اتفاق بزرگی در ورزش دو و میدانی قم بود.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم عنوان کرد: میلاد دریساوی نیز در این مسابقات در رشته پرش سه گام نشان داد که از توانمندی و استعداد بالایی برخوردار است و می توان روی این ورزشکار ارزنده نیز به عنوان یکی از آینده داران دو و میدانی قم حساب کرد.