سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشتههای تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 90 افزود: کارنامه نتایج اولیه فردا بعد از ظهر بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده خواهد بود.
وی یادآور شد: داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد کنند.
طباطبایی خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره 2) این آزمون شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشتهها، از روز سه شنبه 3 خرداد در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس است.
