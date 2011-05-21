سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 90 افزود: کارنامه نتایج اولیه فردا بعد از ظهر بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده خواهد بود.

وی یادآور شد: داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد کنند.

طباطبایی خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) این آزمون شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها، از روز سه شنبه 3 خرداد در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس است.

وی اضافه کرد: داوطلبان پس از اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی می توانند در محدوده زمانی که از ساعت 9 صبح پنجشنبه 5 خرداد تا ساعت 24 روز دوشنبه 9 خرداد تعیین شده است برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت کد رشته‌ محلهای انتخابی و تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده، اقدام کنند.

طباطبایی گفت: پس از تایید نهایی کد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در 142 کد رشته امتحانی و در روزهای 27 تا 29 بهمن ماه برگزار می شود و 870 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند.