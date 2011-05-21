به گزارش خبرنگار مهر، به گفته اصغر حاجیلو عصر دیروز جمعه و در نیمه دوم دیدار استقلال و پاس همدان، وضعیت جسمانی حجازی رو به وخامت گذاشت که وی بلافاصله توسط فزرندش آتیلا حجازی و دوستانش به بیمارستان کسری منتقل شد.

وی افزود: حجازی به دلیل وضعیت نامساعد جسمانی و نرسیدن اکسیژن به مغز به حالت کما فرو رفته و در بخش ICU تحت مراقبت‌های ویژه پزشکان قرار دارد و از همه مردم می خواهم برای سلامتی او و بازگشتش به آغوش خانواده دعا کنند.

حجازی از یکسال پیش به دلیل بیماری ریوی و دستگاه تنفسی تحت نظر پزشکان معالج قرار دارد.

