۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

وضعیت بیماری ناصر حجازی وخیم شد/ اسطوره در بخش مراقبت‌های ویژه

به دنبال وخیم شدن وضعیت بیماری ناصر حجازی پیشکسوت فوتبال کشور وی بار دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته اصغر حاجیلو عصر دیروز جمعه و در نیمه دوم دیدار استقلال و پاس همدان، وضعیت جسمانی حجازی رو به وخامت گذاشت که وی بلافاصله توسط فزرندش آتیلا حجازی و دوستانش به بیمارستان کسری منتقل شد.

وی افزود: حجازی به دلیل وضعیت نامساعد جسمانی و نرسیدن اکسیژن به مغز به حالت کما فرو رفته و در بخش ICU تحت مراقبت‌های ویژه پزشکان  قرار دارد و از همه مردم می خواهم برای سلامتی او و بازگشتش به آغوش خانواده دعا کنند.

حجازی از یکسال پیش به دلیل بیماری ریوی و دستگاه تنفسی تحت نظر پزشکان معالج قرار دارد.
 

