واحدهای صنفی همدان 70 هزار مرتبه بازرسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، محمدمهدی فرشچی‌موحد گفت: از این میزان 42 هزار و 977 فقره بازرسی توسط بازرسان سازمان بازرگانی و 27 هزار و 177 فقره توسط بازرسان مجامع امور صنفی انجام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان ادامه داد: از تعداد 70 هزار بازرسی انجام شده هفت هزار و 150 پرونده برای متخلفان تشکیل شده که همه آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی در ارتباط با ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده افزود: ارزش ریالی این پرونده‌ها 64 میلیارد و 743 میلیون و 182 هزار و 734 ریال بوده است.

فرشچی‌موحد اظهار داشت: بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این مدت در بخش غلات و حبوبات بوده که 529 فقره به ارزش پنج میلیارد و 130 میلیون ریال را شامل ‌شده است.

وی افزود: بیشترین ارزش پرونده‌های تشکیل شده نیز در بخش فروش سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی بوده که از نظر ارزشی 45 میلیارد و 179 میلیون ریال پرونده در این بخش تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: در این مدت شش هزار و 550 گزارش مردمی قابل پیگیری توسط سامانه 124 دریافت شده است.

وی افزود: از این میزان گزارش واصله، سه هزار و 225 مورد آن پس از بررسی‌های صورت گرفته، به عنوان متخلف شناسایی شده است.