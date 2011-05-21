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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

به مدت دو روز؛

نخستین دوره مسابقات روبوجام در دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

نخستین دوره مسابقات روبوجام در دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: نخستین دوره مسابقات روبوجام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی 3 و 4 خردادماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر خلقانی اضافه کرد: نخستین دوره مسابقات روبوجام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور 400 نفر از دانشجویان این دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.

وی افزود: دانشگاه علمی کاربردی به منظور رشد و ارتقا سطح علمی و گسترش دانش روبات در میان دانشجویان و تشویق دانشجویان علاقمند به اجرای فعالیت های گروهی و کارهای علمی نخستین سمینار و مسابقات روبات را در سطح موسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی برگزار می کند.

وی گفت: در بخش مسابقات، چهار لیگ در رشته روبات های تعقیب خط، روبات های مین یاب، روبات های جنگجو و روبات های نمایش برگزار می شود.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نمایشگاهی از روبات های نمایشی و کاربردی صنعتی، به عنوان لیگ روبات های نمایشی نیز برپا خواهد شد تا در آن توانمندیهای مراکز علمی کاربردی به مسابقه گذاشته شود.

کد مطلب 1316821

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