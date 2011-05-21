نخستین دوره مسابقات روبوجام در دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر خلقانی اضافه کرد: نخستین دوره مسابقات روبوجام دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور 400 نفر از دانشجویان این دانشگاه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.

وی افزود: دانشگاه علمی کاربردی به منظور رشد و ارتقا سطح علمی و گسترش دانش روبات در میان دانشجویان و تشویق دانشجویان علاقمند به اجرای فعالیت های گروهی و کارهای علمی نخستین سمینار و مسابقات روبات را در سطح موسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی برگزار می کند.

وی گفت: در بخش مسابقات، چهار لیگ در رشته روبات های تعقیب خط، روبات های مین یاب، روبات های جنگجو و روبات های نمایش برگزار می شود.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نمایشگاهی از روبات های نمایشی و کاربردی صنعتی، به عنوان لیگ روبات های نمایشی نیز برپا خواهد شد تا در آن توانمندیهای مراکز علمی کاربردی به مسابقه گذاشته شود.