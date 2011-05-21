تدوین "چک" تمام شد

کاظم راستگفتار به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم سینمایی "چک" تمام شده و حسین ابوالصدق صداگذاری را شروع کرده، همزمان آریا عظیمینژاد برای این فیلم موسیقی میسازد. عجلهای برای پایان مراحل فنی ندارم و امیدوارم فیلم با کیفیت مطلوب روی پرده برود.
داستان فیلم "چک" درباره مرد جوانی است که برای رسیدن به اهداف رویایی دست به ریسک بزرگی میزند که باعث میشود… در این فیلم شاهرخ استخری، همایون ارشادی، حسن شکوهی، فرهاد آئیش، جمشید مشایخی و…بازی کردند. مهدی حسینیوند تدوینگر فیلم است.
کاظم راستگفتار فیلمهای "عروس خوشقدم"، "نقاب"، "پسر تهرونی" و"مردان مریخی، زنان ونوسی" را ساخته است.
