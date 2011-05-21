کاراته موفقترین رشته ورزشی قم بوده است

ابوالقاسم پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاراته در دو دهه اخیر موفق‌ترین رشته ورزشی قم در میادین کشوری و برون مرزی بوده است و افتخاراتی که این رشته نصیب ورزش قم کرده را کمتر رشته دیگری به دست آورده است.



وی ادامه داد: تیم صنایع شهاب گاز سوز قم نیز از نفرات بسیار مستعدی در رده های سنی مختلف تشکیل شده است که در لیگ دوره قبل شاهد حضور تیم های نوجوانان و آینده سازان این باشگاه در مسابقات لیگ های نوجوانان و جوانان باشگاه های کشور بودیم.



سرپرست تیم کاراته صنایع شهاب گازسوز قم با اشاره به موفقیت تیم کاراته این باشگاه در کسب مقام سوم لیگ کشور، اظهار داشت: کسب این مهم یک اتفاق بزرگ در کاراته قم بود که بسیاری از تیم‌های شرکت کننده در مسابقات لیگ کاراته آینده‌سازان کشور با وجود استفاده از نیروهای غیر بومی و جذب کاراته‌کاهای مطرح نتوانستند به آن دست یابند.



وی اضافه کرد: کسب مقام سوم پیکارهای لیگ آینده سازان کاراته کشور در حالی برای تیم کاراته آینده سازان صنایع شهاب گازسوز استان قم به دست آمد که جا دارد به مسئولان شهاب گازسوز به خاطر حمایت‌هایی که از تیم داشتند خدا قوت بگویم و از آنها بخواهم که همچنان به حمایت خود از این تیم که مطمئنا خدمت به نسل آینده‌ساز کاراته و ورزش استان قم است، تداوم دهند.



سرپرست تیم کاراته صنایع شهاب گاز سوز استان قم عنوان کرد: در هفته پایانی مسابقات لیگ آینده‌سازان کاراته باشگاه‌های کشور در سه دیدار باید به مصاف با حریفان خود می‌رفتیم که از این سه مسابقه دو دیدار برگزار شد و در یکی از مسابقات نیز حریف ما غایب بود.



وی ابراز داشت: سه حریف تیم کاراته صنایع شهاب گازسوز استان قم در هفته پایانی لیگ آینده‌سازان کشور به ترتیب تیم‌های هیئت قزوین (الف)، هیئت کاراته آذربایجان غربی و شهرداری شهر قدس بودند که تیم شهر قدس از حضور در پیکارهای هفته پایانی سر باز زد.



پایدار با ابراز رضایت از عملکرد تمام اعضای تیم صنایع شهاب گاز سوز در هفته پایانی اضافه کرد: در نخستین مسابقه خود جدال جذابی با تیم هیئت کاراته قزوین (الف) داشتیم که در پایان این مسابقه حساس کاراته‌کاهای تیم صنایع شهاب گاز سوز توانستند در مجموع دو بخش کاتا و کومیته با حساب 29 بر صفر حریف خود را با نتیجه ای سنگین شکست دهند.



وی افزود: پیروزی در این پیکار حساس سبب شد تا اعضای تیم کاراته صنایع شهاب گازسوز استان قم با روحیه‌ای دو چندان در دومین مسابقه خود به مصاف تیم هیئت کاراته آذربایجان غربی بروند و این تیم را که حریفی سرسخت بود با نتیجه نزدیک 14 بر 13 از پیش رو بردارند.



سرپرست تیم کاراته صنایع شهاب گازسوز استان قم بیان داشت: پس از دو پیروزی متوالی باید در سومین پیکار هفته پایانی مسابقات لیگ آینده‌سازان کاراته کشور به مصاف تیم کاراته شهرداری شهر قدس می‌رفتیم که تیم حریف در میدان حاضر نشد و نتیجه 29 بر صفر به سود تیم صنایع شهاب گازسوز ثبت شد.



وی در ادامه به وضعیت جدول رده‌بندی مسابقات لیگ آینده‌سازان کاراته کشور اشاره کرد و بیان داشت: در پایان تیم کاراته گاز زنجان موفق به کسب مقام قهرمانی شد و تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و شهاب گاز سوز قم نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.



پایدار با اشاره به ترکیب تیم کومیته صنایع شهاب گازسوز استان قم در این دوره لیگ یادآور شد: در این تیم محمدرضا نیازعلی، بهنام رضائیان، مسعود عظیمی، عباس نصاری، مجتبی زعیم‌دار، مجید شاکری، مهدی حسینی، مصطفی بهجتی، علیرضا قدم‌پور، مرتضی رزاقی، میلاد میرزایی و علی یعقوبی با حریفان پیکار کردند.



وی همچنین به ترکیب تیم کاتا صنایع شهاب گازسوز استان قم اشاره کرد و عنوان داشت: در این تیم نیز اسماعیل نخعی، معین بلکم و سیدبهروز حسینی‌‌‌ حضور داشتند در حالی که این تیم را یوسف حسنی به عنوان سرمربی، ابوالقاسم پایدار و محمود پایدار به عنوان مربی، مسعود دانشور به عنوان مربی کاتا و علی طاهریان به عنوان بدنساز آماده مسابقات لیگ آینده‌سازان کاراته کشور کردند که در دو بخش کاتا و کومیته با حضور حدود 160 کاراته‌کا در قالب 10 تیم از مناطق مختلف کشور برگزار شد و تعداد ۲۸ داور برتر از سطح کشور نیز آن را قضاوت کردند.



وی بیان داشت: تیم‌های گاز زنجان، شهاب گازسوز قم، آذربایجان غربی، دانشگاه آزاد، شهرداری کبودرآهنگ، هیئت خراسان شمالی، گمرک بندرانزلی، قزوین (دو تیم) و شهرداری شهر قدس تیم‌های حاضر در مسابقات این فصل بودند.

