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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

فداکار در گفتگو با مهر:

طرح انتقال وزارت ارشاد از بهارستان منتفی شد

طرح انتقال وزارت ارشاد از بهارستان منتفی شد

معاون اداری مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از منتفی شدن طرح انتقال وزارت ارشاد از بهارستان خبر داد.

دکتر فداکار معاون اداری مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درارتباط با تغییر محل ساختمان وزارت ارشاد به خبرنگارمهر گفت:  قرار بود مجموعه وزارت ارشاد از بهارستان به ساختمانی دیگر نقل مکان کند که با توجه به افزایش قیمت ساختمان درنظر گرفته شده، انتقال ساختمان منتفی شد.

فداکار همچنین درباره تشکیل سازمان سینمایی و احتمال جدایی این معاونت از ساختمان وزارت ارشاد به خبرنگار مهر گفت: تاکنون در این زمینه درخواستی نداشته ایم و ساختمان معاونت سینمایی از وزارت ارشاد جدا نمی شود.

وی ادامه داد: اگر مسئولان سینمایی در خواستی در این زمینه داشته باشند آمادگی انتقال این معاونت را به ساختمان دیگری داریم. اما به دلیل وجود برخی سالنها مانند فیلمخانه ملی، سالن های تخصصی و... این ساختمان مناسب ترین گزینه برای معاونت سینمایی است.

کد مطلب 1316824

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