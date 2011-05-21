راه اندازی رشته پرستاری قانونی در کشور اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم اظهار داشت: رشته پرستاری قانونی نخستین بار در سال 1992 میلادی در آمریکا ایجاد شد و هم اکنون نقش پرستار قانونی به عنوان یک جریان اصلی در جهت ایجاد عدالت و کمک به سیستمهای قضایی کشورها در جوامع توسعه یافته به رسمیت شناخته شده است.

وی درباره شرح وظایف پرستار قانونی، گفت: پرستار قانونی به بهبود شرایط جسمی و روحی قربانیان جرم و جنایت و آسیب دیدگان خشونت کمک می کند و با همکاری با سازمانهای مرتبط مانند مراجع حقوقی، قضایی، انتظامی و بهداشت و درمان در زمینه مشارکت در کمیته های تحقیقاتی و جمع آوری شواهد و مدارک در صحنه جرم، ارزیابی وضعیت قربانی و حفظ شواهد دیده شده با شهادت در دادگاه در مرحله رسیدگی به پرونده فعالیت می کند.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه پرستار قانونی در قوانین وکالت تخصص دارد، اظهار داشت: پرستار قانونی با کسب آموزشهای تخصصی در شناسایی آسیبها، کسب ارزیابیهای لازم از ماهیت آسیب، دامنه صدمات، مستندات حادثه و جمع آوری، ذخیره سازی مناسب از شواهد بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مهارت پیدا می کند و تخصص های لازم در زمینه روند دادگاهها، رسیدگی به پرونده ها و قوانین وکالت را فرا می گیرد.

وی تاکید کرد: رشته پرستاری قانونی در آمریکا طی 20 سال گذشته در مقطع تحصیلات تکمیلی راه اندازی شده و پرستاران پس از گذراندن دوره کارشناسی پرستاری با دارا بودن پایه پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد با حقوق قضا، جرم شناسی و مسائل قضایی کشور آشنا می شوند و سپس در بیمارستان مشغول به کار می شوند.

شریفی مقدم با بیان اینکه این رشته در دنیا دارای سابقه 20 ساله است، تاکید کرد: اکنون پرستار قانونی در 4 گرایش شامل پرستار قانونی سالمندان، جستجوگر، روانپزشکی، مشاوره و تجاوز جنسی در کشورهای توسعه یافته تدریس می شود.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری پیشنهاد کرد: پرستاری قانونی به صورت یک رشته تکمیلی با همکاری سازمان نظام پرستاری، بورد پرستاری، دفتر پرستاری وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی ایجاد شود.