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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

200 مرکز پژوهشی طلاب در کشور فعال است

200 مرکز پژوهشی طلاب در کشور فعال است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی حوزه های علمیه کشور گفت: با احتساب سایر بخشهای پژوهشی در دستگاههای علمی و آموزشی تعداد مراکز پژوهشی حوزه های علمیه و طلاب به 200 مرکز می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام علی عماد پیش از ظهر شنبه در نشست مرکز پژوهشی گرگان افزود: اکنون 140 مرکز پژوهشی در حوزه های علمیه کشور فعالیت می کند و از این تعداد حدود یکصد مرکز پژوهشی در شهر قم دایر است.

وی تصریح کرد: مراکز پژوهشی حوزه علمیه به سه نیاز عمده پژوهشی کشور پاسخ می گوید که نیاز علمی حوزویان و رشته های علمی حوزه از جمله آن است.

وی یادآور شد: توجه به مطالعات بنیادین و راهبردی و تعامل با دستگاههای مختلف نظام اسلامی و تامین نیازهای تحقیق و پژوهشی آنان نیز از دیگر این فعالیتهاست.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه کشور ارتباط این معاونت با سایر دستگاههای کشور نظیر  مجمع تشخیص مصلحت نظام،  شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دستگاههای فرهنگی را بسیار مطلوب عنوان کرد.

به گفته وی، تقویت مراکز پژوهشی حوزه های علمیه را موجب فراهم شدن زمینه تحقیقات بنیادی و کاربردی دانست و بر حمایت معاونت پژوهشی حوزه کشور از این مراکز تاکید کرد.
 
 
 
کد مطلب 1316828

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