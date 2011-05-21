۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

ستاد بزرگداشت سوم خرداد خراسان شمالی 700 برنامه برگزار می کند

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد خراسان شمالی از برگزاری 700 برنامه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعادت جلال دوست ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ستاد بزرگداشت سوم خرداد در قالب هشت کمیته برنامه های این ستاد را اجرا می کند.

وی کمیته امور شهرستانها، کمیته بانوان، کمیته کودک، نوجوان و جوان، کمیته فرهنگی هنری، کمیته اطلاع رسانی، کمیته پشتیبانی، کمیته تجلیل از ایثارگران و کمیته نظامی را هشت کمیته اجرایی این ستاد اعلام کرد.
 
وی تصریح کرد: غبار روبی مزار شهدایی هشت سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با آنان، دیدار با خانواده های شهدای عملیات بیت المقدس و جانبازان و ایثارگران عملیات دفاع مقدس، برگزاری صبگاه مشترک نیروهای مسلح، برگزاری رژه موتوری تحت عنوان کاروان مقاومت و آزادگی و برگزاری مسابقه دو و میدانی بین نیروهای مسلح از جمله برنامه های این ستاد است.
 
سرهنگ جلال دوست ادامه داد: حضور فرماندهان در سطح جامعه، برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی، برگزاری مسابقات ورزشی و مسابقات مختلف فرهنگی و ایستگاه نقاشی ویژه کودکان با موضوع خرمشهر، برگزاری نشستهای فرهنگی و سیاسی تحت عنوان بصیرت ویژه دانش آموزان، همایش متمرکز مدرسه عشق و ایثار و یادواره شهدای عملیات بیت المقدس، از دیگر برنامه های کمیته های این ستاد است.
 
مدیرکل حفظ و نشرارزشهای دفاع مقدس در خاتمه بر لزوم انعکاس برنامه های این ستاد در سطح رسانه های استانی نیز تاکید کرد و گفت: باید برای جوانان معنای ایثار و مقاومت و دست خدا در آزاد سازی خرمشهر به خوبی بیان شود.
