ستاد بزرگداشت سوم خرداد خراسان شمالی 700 برنامه برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعادت جلال دوست ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ستاد بزرگداشت سوم خرداد در قالب هشت کمیته برنامه های این ستاد را اجرا می کند.

وی کمیته امور شهرستانها، کمیته بانوان، کمیته کودک، نوجوان و جوان، کمیته فرهنگی هنری، کمیته اطلاع رسانی، کمیته پشتیبانی، کمیته تجلیل از ایثارگران و کمیته نظامی را هشت کمیته اجرایی این ستاد اعلام کرد.

وی تصریح کرد: غبار روبی مزار شهدایی هشت سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با آنان، دیدار با خانواده های شهدای عملیات بیت المقدس و جانبازان و ایثارگران عملیات دفاع مقدس، برگزاری صبگاه مشترک نیروهای مسلح، برگزاری رژه موتوری تحت عنوان کاروان مقاومت و آزادگی و برگزاری مسابقه دو و میدانی بین نیروهای مسلح از جمله برنامه های این ستاد است.

سرهنگ جلال دوست ادامه داد: حضور فرماندهان در سطح جامعه، برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی، برگزاری مسابقات ورزشی و مسابقات مختلف فرهنگی و ایستگاه نقاشی ویژه کودکان با موضوع خرمشهر، برگزاری نشستهای فرهنگی و سیاسی تحت عنوان بصیرت ویژه دانش آموزان، همایش متمرکز مدرسه عشق و ایثار و یادواره شهدای عملیات بیت المقدس، از دیگر برنامه های کمیته های این ستاد است.

مدیرکل حفظ و نشرارزشهای دفاع مقدس در خاتمه بر لزوم انعکاس برنامه های این ستاد در سطح رسانه های استانی نیز تاکید کرد و گفت: باید برای جوانان معنای ایثار و مقاومت و دست خدا در آزاد سازی خرمشهر به خوبی بیان شود.