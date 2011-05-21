۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

گزارش از بازار سکه و ارز:

افزایش تفاوت قیمت سکه دولتی و بازار آزاد / دلار 1187 تومان شد

بانک مرکزی قیمت سکه های دولتی را امروز تغییر چندانی نداد، اما نرخ سکه ها در بازار بالا رفت و همین امر منجر به افزایش تفاوت نرخ سکه دولتی و بازار آزاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 452 هزار تومان، طرح جدید 424 هزار تومان، نیم سکه 212 هزار تومان، ربع سکه 127 هزار تومان و سکه گرمی 64 هزار تومان است.

بانک مرکزی نیز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را امروز برای عرضه در شعب بانکی 418 هزار و 500 تومان، نیم سکه 208 هزار و 900 تومان و ربع سکه را 122 هزار تومان تعیین کرد.

در عین حال قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1513 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز 43 هزار و 120 تومان اعلام شد.

صرافان بازار قیمت فروش هر دلار به نرخ آزاد را 1187 تومان و هر یورو را 1680 تومان اعلام کردند.

