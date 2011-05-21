ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به سربازان البرز نیازمند توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدحسن افزود: قرار است ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به سربازان استان البرز توسعه یابد و در این زمینه، نیازمند همکاری هرچه بیشتر هستیم.

وی ادامه داد: در جلسه ای که به منظور توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در پادگانهای آموزشی استان البرز برگزار شد، راهکارهای ارائه این آموزشها از سوی مسئولان ذیربط و تعدادی از پادگان های آموزشی در این استان مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به نقش آموزشهای فنی و حرفه ای درایجاد اشتغال و ارتقای سطح توانمندی نیروی انسانی، ارائه این آموزشها را موجب بهبود سطح کیفی خدمات ارائه شده از سوی سربازان در مدت خدمت سربازی دانست.

وی افزود: همچنین این امر، زمینه ای برای جذب و ورود سریعتر افراد آموزش دیده به بازار کار پس از اتمام دوره خدمت سربازی است.

محمدحسن یادآور شد: براساس بخشی از مصوبات این جلسه، اجرای دوره های آموزشی توسط مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز پس از انعقاد تفاهمنامه پادگان آموزشی و مرکز آموزشی در شهرستان و نیز تهیه حداقل تجهیزات بر اساس استاندارهای آموزشی از سوی پادگان ها صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه بر هماهنگی و همکاری نماینگان آموزشی پادگان ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای تاکید شده است.