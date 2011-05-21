تقویت پژوهش حوزه های علمیه نیازمند مدیریت صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر شنبه در نشست معاونت پژوهشی حوزه علمیه استان افزود: پاسخگویی به شبهات و سئوالات دینی از مهمترین وظایف مراکز پژوهشی حوزه است.

وی اظهار داشت: حوزه باید برای تمامی شبهات و سئولات طرح شده در جهان امروز پاسخ منطقی و روزآمد داشته باشد.

وی یادآور شد: وجود طلاب مستعد و مدیریت آگاه و برنامه ریز از لوازم دستیابی به اهداف پژوهشی در حوزه های علمیه می باشد.

رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان گلستان یادآور شد: نیاز سنجی و نیاز شناسی مسائل تحقیق و پژوهشی در حوزه های علمیه ضروری است و تحقیقات در حوزه ها باید هدفمند و بر اساس نیازهای جامعه انجام شود.

آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: تعیین سمت و سوی پژوهشها و کاربردی کردن آن باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

به گفته وی ، بررسی نیازهای روز حوزه های علمیه ، جامعه و نظام اسلامی باید در اولویت کارهای تحقیقی طلاب و استادان حوزه باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان همچنین از مدیریت و معاونت پژوهشی حوزه علمیه استان گلستان در راه اندازی مرکز پژوهشی حوزه علمیه گلستان تقدیرکرد.