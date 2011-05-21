به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی در نخستین همایش دستگاههای متولی مبارزه با فساد کشورهای عضو اکو که امروز شنبه در محل مجلس مشروطه برگزار شد، گفت: اهمیت مبارزه با فساد بر کسی پوشیده نیست ولی با گسترش امکانات و اطلاعات راههای مقابله با آن بسیار پیچیده شده است.

وی فساد را عامل کاهش رشد یک کشور، افزایش نابرابری در کشور و همچنین ضایع شدن اعتماد عمومی و یکپارچگی عنوان کرد و گفت: مبارزه با فساد امروزه باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد و امروزه پیچیدگی دامنه فساد ایجاب می کند که به آن به صورت یک بیماری مزمن اقتصادی توجه شود.

وزیر اقتصاد افزود: در مقابله با فساد قطعا تقویت نهادهای فرهنگی، دینی و اخلاقی را باید جدی بگیریم ولی توجه به مراکز پولی و اقتصادی به عنوان صادرکننده اسناد مستقیم در این زمینه می تواند راهکارهای عملی برای مقابله با فساد را ارائه کند.

وی با اشاره به نظام چند نرخی ارز و همچنین توزیع کالاهای یارانه ای گفت: ما در ایران تجربیات ارزشمندی از این دو سیستم داریم که فسادآور بودند و با حذف نظام چند نرخی و همچنین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دستاوردهای بسیاری را در جهت مقابله با فساد کسب کردیم.

حسینی در ادامه به تجربیات اخیر ایران در زمینه خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: انجام معامله در بورس و فرابورس بسیار اطمینان بخش تر از سیستم مزایده و مناقصه هایی بود که اجرا می شد.

وزیر اقتصاد در ادامه مقابله با فساد به دلیل افزایش مراودات اقتصادی میان کشورهای دنیا را نیازمند همکاری نهادهای فراملی دانست و گفت: من از تلاش تمامی کشورها برای مقابله با پولشویی و فساد استقبال کرده و اعلام آمادگی می کنم که حاضریم پروتکل های دوجانبه و چند جانبه با اعضای اکو در زمینه مبارزه با پولشویی و فساد داشته باشیم.

وی در پایان اعضای سازمان اکو را دارای ظرفیت تاثیرگذاری بر فضای فرامنطقه ای دانست و گفت: امروزه مبارزه با فساد به شعار استکبار تبدیل شده است، ولی از همین شعار با اغراض سیاسی استفاده دوگانه می شود و ضروری است که اعضای اکو برای این منظور در عرصه بین المللی پیشگام شوند.