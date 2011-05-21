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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

حسینی:

هدفمندی یارانه‌ها دستاوردهای زیادی در مبارزه با فساد داشت

هدفمندی یارانه‌ها دستاوردهای زیادی در مبارزه با فساد داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دستاوردهای زیادی در جهت مبارزه با فساد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی در نخستین همایش دستگاههای متولی مبارزه با فساد کشورهای عضو اکو که امروز شنبه در محل مجلس مشروطه برگزار شد، گفت: اهمیت مبارزه با فساد بر کسی پوشیده نیست ولی با گسترش امکانات و اطلاعات راههای مقابله با آن بسیار پیچیده شده است.

وی فساد را عامل کاهش رشد یک کشور، افزایش نابرابری در کشور و همچنین ضایع شدن اعتماد عمومی و یکپارچگی عنوان کرد و گفت: مبارزه با فساد امروزه باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد و امروزه پیچیدگی دامنه فساد ایجاب می کند که به آن به صورت یک بیماری مزمن اقتصادی توجه شود.

وزیر اقتصاد افزود: در مقابله با فساد قطعا تقویت نهادهای فرهنگی، دینی و اخلاقی را باید جدی بگیریم ولی توجه به مراکز پولی و اقتصادی به عنوان صادرکننده اسناد مستقیم در این زمینه می تواند راهکارهای عملی برای مقابله با فساد را ارائه کند.

وی با اشاره به نظام چند نرخی ارز و همچنین توزیع کالاهای یارانه ای گفت: ما در ایران تجربیات ارزشمندی از این دو سیستم داریم که فسادآور بودند و با حذف نظام چند نرخی و همچنین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دستاوردهای بسیاری را در جهت مقابله با فساد کسب کردیم.

حسینی در ادامه به تجربیات اخیر ایران در زمینه خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: انجام معامله در بورس و فرابورس بسیار اطمینان بخش تر از سیستم مزایده و مناقصه هایی بود که اجرا می شد.

وزیر اقتصاد در ادامه مقابله با فساد به دلیل افزایش مراودات اقتصادی میان کشورهای دنیا را نیازمند همکاری نهادهای فراملی دانست و گفت: من از تلاش تمامی کشورها برای مقابله با پولشویی و فساد استقبال کرده و اعلام آمادگی می کنم که حاضریم پروتکل های دوجانبه و چند جانبه با اعضای اکو در زمینه مبارزه با پولشویی و فساد داشته باشیم.

وی در پایان اعضای سازمان اکو را دارای ظرفیت تاثیرگذاری بر فضای فرامنطقه ای دانست و گفت: امروزه مبارزه با فساد به شعار استکبار تبدیل شده است، ولی از همین شعار با اغراض سیاسی استفاده دوگانه می شود و ضروری است که اعضای اکو برای این منظور در عرصه بین المللی پیشگام شوند.

کد مطلب 1316839

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