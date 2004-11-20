دكتر محمد قلي يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : كاهش تعرفه فولاد ازعوامل اصلي كاهش قيمت خودرو نيست وعوامل متعددي برقيمت خودرو موثرند .
وي با اشاره به اينكه كاهش قيمت فولاد در سال هاي گذشته بر اساس نياز بوده است ، اظهار كرد: كاهش تعرفه واردات فولاد در راستاي تامين تقاضاي داخلي صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: تاثيركاهش يا افزايش تعرفه بر ميزان عرضه و تقاضا امري طبيعي است اما كاهش تعرفه فولاد موجب افت قيمت خودرو نشده است .
به گفته وي، صنعت فولاد در كشورما از نوسان زيادي برخوردار است و توليد زماني در زمان ركود قراردارد لذا بر اين اساس اين تغييرات مقطعي نمي تواند تاثيرزيادي بر صنايع مرتبط داشته باشد .
يوسفي با اشاره به افزايش 30 درصدي قيمت خودرودر دنيا تصريح كرد: صنعت ما هم اكنون در حدي نيست كه به بازارهاي جهاني وارد شود ، بر اين اساس بهتر است كه قيمت داخلي خودرو بيش ازاين كاهش نيابد.
يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با "مهر":
كاهش تعرفه فولاد بر قيمت خودرو تاثيري ندارد
در پي اعلام خبري مبني بر اينكه كاهش آني تعرفه واردات فولاد موجب كاهش قيمت خودرو شده است، يك كارشناس مسايل اقتصادي گفت: كاهش تعرفه فولاد عامل اصلي كاهش قيمت خودرو نيست .
دكتر محمد قلي يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : كاهش تعرفه فولاد ازعوامل اصلي كاهش قيمت خودرو نيست وعوامل متعددي برقيمت خودرو موثرند .
نظر شما