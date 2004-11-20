كاهش تعرفه فولاد بر قيمت خودرو تاثيري ندارد

دكتر محمد قلي يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : كاهش تعرفه فولاد ازعوامل اصلي كاهش قيمت خودرو نيست وعوامل متعددي برقيمت خودرو موثرند .

وي با اشاره به اينكه كاهش قيمت فولاد در سال هاي گذشته بر اساس نياز بوده است ، اظهار كرد: كاهش تعرفه واردات فولاد در راستاي تامين تقاضاي داخلي صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: تاثيركاهش يا افزايش تعرفه بر ميزان عرضه و تقاضا امري طبيعي است اما كاهش تعرفه فولاد موجب افت قيمت خودرو نشده است .

به گفته وي، صنعت فولاد در كشورما از نوسان زيادي برخوردار است و توليد زماني در زمان ركود قراردارد لذا بر اين اساس اين تغييرات مقطعي نمي تواند تاثيرزيادي بر صنايع مرتبط داشته باشد .

يوسفي با اشاره به افزايش 30 درصدي قيمت خودرودر دنيا تصريح كرد: صنعت ما هم اكنون در حدي نيست كه به بازارهاي جهاني وارد شود ، بر اين اساس بهتر است كه قيمت داخلي خودرو بيش ازاين كاهش نيابد.