پربازدیدترین اخبار روز؛ از وراجی 15میلیون دلاری تا دلایل خیانت آرنولد

به گزارش مهر، نخستین خبر پربازدید امروز مربوط به کسب درآمد 15 میلیون دلاری "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا از راه سخنرانی است.

جرج بوش پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود در کاخ سفید توانسته تا کنون 15 میلیون دلار از راه سخرانی کردن بدست بیاورد.

وی از سال 2009 تا کنون 140 سخنرانی در قبال دریافت پول ایراد کرده و در ازای آن 15 میلیون دلار دریافت کرده یعنی 110هزار دلار به ازای هر سخنرانی.

دومین خبر پربازدید جهان مربوط به ماجرای خانواده ای است که پس از خرید خانه ای در "سالت لیک" آمریکا 45 هزار دلار پول در آن پیدا کرده و اقدام به بازگرداندن آن به صاحبش می کنند.

این خانواده پس از تحویل گرفتن خانه اقدام به بازدید از نقاط مختلف آن می کنند که در پارکینگ با یک جعبه فلزی قدیمی مواجه می شوند و وقتی در آن را باز می کنند با کیسه هایی مواجه می شوند که پر از پول بودند.

این خانواده سپس اقدام به پس دادن این پولها به صاحبش که 45 هزار دلار بود می کنند.

خبر پربازدید بعدی مربوط به دلایل خیانت "آرنولد شوارتزنگر" فرماندار سابق کالیفرنیا و ستاره مطرح هالیوود به همسرش است.

این مطلب که توسط "نانسی گیبز" در هفته نامه تایم منتشر شده به دلایل خیانت آرنولد به همسرش در زمانی اشاره می کند که این ستاره هالیوود در اوج شهرت قرار داشته است.

خبر پربازدید بعدی مربوط به مخالفت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سخان اخیر "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا درباره صلح خاورمیانه است.

نتانیاهو که به آمریکا سفر کرده روز جمعه در دیدار با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا صلح با فلسطینی ها و بازگشت به مرزهای 1967 را رد کرد. این اقدام تنها 24 ساعت پس از سخنرانی اوباما که خواستار گفتگوهای اسرائیلی و فلسطینی برای دستیابی به صلح بود صورت گرفت.

اظهارات گستاخانه نتانیاهو که بازگشت به مرزهای 1967 را غیر قابل پذیرش دانسته بود واکنش های بسیاری را نه تنها در میان مقامات فلسطینی بلکه رژیم صهیونیستی را در بر داشت.

آخرین خبر پربازدید بعدی مربوط به فروش نسخه های الکترونیکی کتاب از سوی سایت "آمازون" است. این سایت اعلام کرده که فروش نسخه های الکترونیکی کتاب از کتابهای معمولی و منتشر شده بر روی کاغذ بیشتر شده است.

آمازون فروش کتابهای معمولی را از سال 1995 و فروش نسخه های الکترونیکی را از سال 2007 آغاز کرده که با توجه به رونق اینترنت در جهان و علاقه کاربران به فعالیت های سایبری فروش نسخه های الکترونیکی افزایش چشمگیری یافته است.