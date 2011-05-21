"آسپرین" دوای درد این فوتبال سرطانی نیست/ به پاس لطف کردیم تا منحل نشود

کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ناکامی و سقوط پاس همدان ضمن بیان مطلب فوق افزود: شرایط فعلی فوتبال کشور، شرایط سیالی است و فوتبال ما دوران انتقال را سپری میکند. متاسفانه در حال حاضر اصول کلی تثبیت شده در مورد فوتبال حرفهای را نداریم.
وی با بیان اینکه امروز افرادی که هزینههای تیم را میدهند باشگاه را با سلایق شخصی خودشان اداره میکنند، افزود: وقتی پولها از جیب دولت باشد، نقش اول اداره تیمها با سیاسیون و مدیران درجه یک استان است. زمانیکه پاس به همدان آمد، باید مرحله مردمی شدن تیم انجام میشد و طی پروسهای امتیاز باشگاه به بخش غیر دولتی و عمومی منتقل میشد اما این اتفاق نیفتاد.
مدیرعامل پیشین باشگاه پاس همدان خاطرنشان کرد: به دلیل هزینههای زیاد باشگاه، استانداران همدان در این مدت هدایت باشگاه را برعهده داشتند و این ناکامی دست پخت همین آقایان است.
وی با بیان اینکه باشگاه پاس پس از انتقال به همدان میتوانست با طی پروسهای پنج ساله از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود، اضافه کرد: متاسفانه خودخواهی و زیادهخواهی سیاسیها اجازه این انتقال را نداد زیرا این افراد از باشگاه برای تبلیغات شخصی خود استفاده کردند. وقتی در دو شماره ابتدایی روزنامه پاس جوان عکس بزرگ استاندار در صفحه اول چاپ میشود، چه معنایی میتواند داشته باشد؟
اولیایی در این خصوص خاطرنشان کرد: در طول این فصل مدیران پاس از مربیانی استفاده کردند که سن و سال بالایی داشتند و در طول یک فصل دو تیم را با هم به دسته اول فرستادند. اینکه یک مربی با سن بالای 70 سال برای نجات تیم تنها به این دلیل که پاسی است، انتخاب میشود، مردم همدان باید در نهایت از ناکامی و سقوط تیم خود ناراحت شوند.
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا انتقال تیم پاس به همدان از همان ابتدا اشتباه بود؟"، تاکید کرد: وقتی نیروی انتظامی نمیخواهد تیمداری کند و 5 سال پیش میخواست پاس را منحل کند، چرا یقه همدان را میگیرند؟ ما به پاس لطف کردیم تا منحل نشود. در آن مقطع نیروی انتظامی در ارزیابی سازمانی به این نتیجه رسید که وظیفهاش حفظ امنیت است نه تیمداری به همین دلیل فعالیت در همه رشتههای ورزشی را متوقف کرد. شما ببیند تیمهای کشتی، تکواندو، والیبال و ... این باشگاه دیگر فعالیتی ندارند.
مدیرعامل پیشین باشگاه پاس همدان در پایان گفت: راهآهن و نفت تهران هم که روز گذشته در آخرین لحظات در لیگ برتر باقی ماندند هم وضعیتشان بهتر از پاس همدان نیست. فوتبال ما بیماری سرطان دارد و باید بصورت جدی درمان شود، قطعا با قرص "آسپرین" نمیتوان این بیماری را درمان کرد.
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