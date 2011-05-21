کتابخانه های مدارس دینی گلستان نیازسنجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی ملکی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری این حوزه افزود: اعضای محترم شورای حوزه گلستان تاکید جدی بر مقوله مهم تحقیق و پژوهش داشته و در این مسیر رهنمودهایی داشتند که مورد توجه مسئولان حوزه استان قرار دارد.

به گفته وی، راه اندازی معاونت پژوهشی حوزه استان و دفتر پژوهشی در مدارس استان به منظور مدیریت امر پژوهش در حوزه ها از جمله اقدامات انجام شده در این جهت است.



حجت الاسلام ملکی عنوان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی با حضور معاونان و مسئولان دفاتر پژوهشی استان، انتشار شماره نخست فصلنامه اسوه در حوزه علمیه استان نیز از دیگر این اقدامات است.



وی برگزاری کارگاه علمی و مهارتی استادان ادبیات عرب، حمایت از مولفان کتب در استان و پیگیری تدوین کتاب "تجزیه افعال قران" در سه جلد نیز از جمله اقدامات مدیریت حوزه گلستان است.



مدیر حوزه علمیه گلستان همچنین با اشاره به اهمیت توجه به رویکردهای علمی در مقوله پژوهش در حوزه پیشنهاد کرد که درس روش تحقیق برای نخستین بار در کشور به عنوان پایلوت در حوزه های استان تدریس شود.



وی آموزش شیوه های علمی پژوهش و تحقیق به طلاب را موجب بهینه شدن فعالیتهای پژوهشی در حوزه ها عنوان کرد و افزود: همچنین با توجه به ضرورت نهادینه شدن تحقیق در مدارس علمیه استان پیشنهاد می شود که تدوین یک مقاله علمی در پایان هر سال تحصیلی برای طلاب در تمامی پایه ها و ارائه آن به معاونت پژوهش استان الزامی شود.



در ادامه این نشست پس از بحث و بررسی مسائل و مشکلات پژوهشی حوزه علمیه استان، حجت الاسلام عماد معاون پژوهشی حوزه علمیه کشور به سئوالات و مسائل مطرح شده از سوی اعضای شورای حوزه استان پاسخ داد.

حجت الاسلام عماد معاون پژوهشی حوزه های علمیه کشور همچنین با اشاره به وجود افراد صاحب فکر و اندیشه در شورای حوزه استان، وجود چنین شورای قوی که متشکل از عالمان صاحب نام می باشد را برای مدیریت حوزه استان مغتنم شمرد و از زحمات مدیریت حوزه استان در توجه جدی به فعالیتهای پژوهشی تقدیر کرد.