زیباترین عکسهای آسمان شب زمین / راه شیری در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج رقابت بهترین عکسهای آسمان شب 2011 که انجمن بین المللی "دنیا در شب" برگزار می کند اعلام شد.

در این رقابت، تصاویری شگفت انگیز از آسمان شب زمین دیده می شوند که هرچند بسیاری از آنها به نظر می رسند عکسهای سورئالیستی باشند اما همگی واقعی هستند.

این تصاویر که در طول یکسال گذشته گرفته شده اند نشان می دهند از زمانی که خورشید ناپدید می شود در آسمان زمین چه منظره ای پدیدار می شود.

هدف از برگزاری این رقابت بین المللی ایجاد پلی میان طبیعت و دنیاهای ساخته شده به دست انسان است.

براساس گزارش دیلی میل، در میان این تصاویر بی نظیر، دو عکس از "مهدی مومن زاده" توانسته است رتبه دوم در مقوله "ضد نور" را از آن خود کند.

این دو عکس دیدنی که " راه شیری اصفهان" نام دارند منظره ای زیبا از آسمان شب مرکز ایران را به تصویر کشیده اند.

خیره کننده

"راه شیری اصفهان"

عکسی از مهدی مومن زاده برنده جایزه دوم مقوله "ضد نور" رقابت بهترین عکسهای آسمان شب 2011

در این تصویر دیدنی، قوس راه شیری بر فراز مرکز ایران به زیبایی نشان داده شده است درحالی که در شمال شرقی، نور شهر تاریخی اصفهان خودنمایی می کند

در پیچ و خمهای باد

این عکس هم که "راه شیری اصفهان" نام دارد را مهدی مومن زاده از پایتخت فرهنگی ایران گرفته است

این عکس نیز رتبه دوم مقوله ضدنور را از آن خود کرد

آسمانهای درخشان

"بن کانالز"، با تصویری از ابرهای آسمان اورگان در آمریکا رتبه پنجم مقوله ضد نور را به دست آورد

"گرنت کای" در سکوی پنجم مقوله زیبایی آسمان شب را به خاطر این تصویر بارش ستاره ای بر فراز دریاچه "مونو" در کالیفرنیا ایستاد

خوش منظر

"زیبایی آسمان جنوبی" را "لوک پرو" گرفته و رتبه سوم مقوله "زیبایی آسمان شب" را از آن خود کرده است

نواری از قوس راه شیری بر فراز آتشفشان "پیتون د لا فورنائیز" در جزیره "ری یونیون"

کوهها و دره ها

آلپ در شب

تصویری است که "توماس کورات" در نزدیکی دریاچه "ترائونسی" در اتریش گرفته است

این عکس توانست جایزه نخست مقوله ضد نور را به دست آورد

شفق قطبی

"شب پرستاره در ایسلند" عکسی است که "استفان وترز" گرفته و برنده جایزه اول مقوله "زیبایی آسمان شب" شده است

قوس نورهای شفق قطبی بر فراز وسیعترین دریاچه یخی در ایسلند

دیوار بزرگ در شب

این زیبایی شرقی در "شیائوهوا" در چین نشان می دهد که فضا از دیوار بزرگ چین چگونه دیده می شود

بر روی افق

رتبه سوم مقوله "ضد نور" تصویری با عنوان "شبهای آسمان لیزبون" از "میگوئل کلارو" است

این عکس بر روی "پل 25 آوریل" در لیزبون پرتغال گرفته شده است