۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

34 هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان چایکار شمالی خریداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان چای کشور از خرید تضمینی برگ سبز چای به میزان 34 هزار و 108 تن در استانهای گیلان و مازندران خبر داد.

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  از این میزان برگ سبز چای خریداری شده مقدار  25 هزار و 270 تن درجه یک و هشت هزار و ۶۲۰ تن درجه دومی است که مقدار هفت هزار و ۶۷۴ تن چای خشک تولید شده که ارزش ریالی این میزان برگ سبز خریداری شده بیش از۱۷۷میلیارد ریال است.

وی عنوان کرد: از این میزان برگ سبز خریداری شده 74.57 درصد درجه یک و 25.43 درصد درجه دو است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: هم اکنون برگ سبز چای دارای کیفیت بهتری نسبت به سال گذشته درحال خریداری است و چای خشک استحصالی ساخته شده نیز مطلوب تر است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۶۰ واحد چایسازی با سازمان چای عقد قرار داد کرده اند و تاکنون۱۵۴ واحد چایسازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان هستند.

کد مطلب 1316850

