بقایی انفصال 4 ساله خود از خدمات دولتی را تایید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی امروز در نشست خبری در پاسخ به این مطلب که دیوان عدالت اداری به مدت 4 سال انفصال از خدمات دولتی را برای شما مصوب کرده است، گفت: این خبر درست است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد به دلیل تخلفات در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دیوان عدالت اداری محکوم شده است که متاسفانه تاکنون این حکم را اجرا نکرده است و در حال رایزنی برای برگرداندن این حکم است.

وی همچنین در مورد پرونده جنجالی احداث تالارهای کیش گفت: قرار است اجلاس سران عدم تعهد در سال 1391 در ایران برگزار شود که در آن حدود 110 کشور حضور دارند.

بقائی عنوان کرد: بر همین اساس متعاقب آن دولت باید مجموعه‌ای را تاسیس می‌کرد که بتواند در آن اجلاس برگزار کند، همانطور که سالن اجلاس سران در سال 76 به همین منظور در تهران احداث شد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات برای اجرای این همایش‌ها و اجلاس‌های جهانی مکان برگزاری آن است که بر این اساس در کشور فضایی برای پذیرایی از نمایندگان 110 کشور وجود ندارد.

بقایی با بیان اینکه سالن اجلاس سران در تهران توانایی از پذیرایی از 40 تا 60 کشور را دارد، گفت: ‌برای پذیرایی از میهمانان این رخداد ارزشمند باید چاره دیگری اندیشیده می‌شد.

بقایی اظهار داشت: باید توجه داشت هر کشوری که بتواند میزبانی اجلاس جهانی را بر عهده گیرد به طور قطع به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کار مهمی را انجام داده و امنیت کشور خود را به اثبات رسانده است، بنابراین باید تلاش شود تا ایران از این میزبانی سربلند بیرون آید.

وی اظهار داشت: ساختمان اجلاس سران برای پذیرایی از نمایندگان این 110 کشور قرار بود با تولی گیری وزارت مسکن و شهرسازی اجرایی شود که بر این اساس یکی از گزینه ها سپر دن کار به دست یکی از افرادی بود که سالن اجلاس سران در تهران را ساخته است. به همین دلیل وزارت مسکن به خاطر سابقه و تجربه این فرد او را به عنوان مجری انتخاب کرده است.

وی ادامه داد: کار مطالعاتی در این مورد صورت گرفت و بر این اساس سه نقطه برای احداث این سالن در تهران، اصفهان و کیش در نظر گرفته شده بود که در نهایت کیش به توان پیشنهاد نهایی برای احداث این مجموعه تخصصی و تشریفاتی انتخاب شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: وزارت مسکن در این راستا با مناطق آزاد تفاهمنامه‌ای را امضا کرد و زمینی را به وسعت 100 هکتار در اختیار این مجموعه قرار داد. البته باید توجه داشت که این مجموعه مشتمل بر سالنی 36 هزار متری برای برگزاری همایش، هتل 5 ستاره، مراکز خرید و رستوران و ساختمان‌های متعدد جانبی برای استقرار واحدهای حفاظتی، امنیتی و پزشکی و آتش نشانی است.

بقایی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد کیش به این نتیجه رسید که به توان متولی وارد کار شود و بر همین اساس در شورای عالی مناطق آزاد نیز این موضوع مصوب شد البته سیاست سازمان مناطق آزاد این بود که سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار منطقه آزاد کیش این کار را انجام دهد.

وی اظهار داشت: هم اکنون روند کار کند شده و به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم. البته شهرداری اصفهان نیز متقاضی انجام این کار است که بر این اساس وزارت مسکن 24 میلیارد تومان نیز به این سازمان اعتبار داده است.

بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد حجم پروژه‌های اجرا شده در زمان تصدی وی در مناطق آزاد گفت: تا پایان سال 89 میزان سرمایه گذاری داخلی در 16 منطقه ویژه اقتصادی، 9 هزار و 700 میلیارد تومان بوده ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم در این 16 منطقه 5/2 میلیارد دلار بوده است.

وی میزان اشتغالزایی در سال 89 در این 16 منطقه ویژه را 123 هزار عنوان کرد و گفت: 368 واحد در این 16 م نقطه فعال هستند.

بقایی همچنین در مورد سرمایه گذاری‌های داخلی مناطق آزاد کشور نیز رقم 7300 میلیارد تومانی را عنوان و تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی 471 میلیون دلار و صادرات این مناطق 1 میلیارد و 280 میلیون دلار بوده است.