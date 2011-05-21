واگذاری فرودگاه قدیم قشم به شکل قانونی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوى در آیین کلنگ زنى پروژه عظیم شهر طلایى بیان داشت: سازمان منطقه آزاد قشم براساس مستندات قانونى و تصمیم هیئت مدیره و نظارت بازرسى کل کشور با فروش این زمین در سال جهاد اقتصادى گام مهمى در آینده درخشان این منطقه بر داشته است.

وى ادامه داد: کسانى که در سایت ها و روزنامه هاى خود قیمت زمین فرودگاه قدیم قشم را مترى یک میلیون تومان برآورد مى کنند یا جزو باندهاى بازار کاذب هستند یا براى خوشایند دیگران قلم مى زنند و بهتر است دست از اقدامات منفى خود بردارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: جراید و سایت ها باید در پى تحقق اهداف نظام باشند و سرمایه گذاران را براى اقدامات مهم اقتصادى در نقاط مختلف کشور دلگرم کنند نه اینکه موجب دلسردى آنان شوند.

خبرنگاران سرمایه گذاران را دلسرد می کنند

وى گفت: نمایندگان مجلس با مصوبات خود تلاش مى کنند سرمایه گذاران را جذب کنند و ما نیز در این منطقه با حمایتهاى قانونى در پى جذب سرمایه گذاران بویژه ایرانیان هستیم تا به جاى حضور در دبى و مالزى در جزیره قشم سرمایه گذارى کنند، اما بعضى روزنامه ها و سایتها با نوشتن مطالب خود سرمایه گذاران را دلسرد مى کنند.

موسوى ظهار داشت: براى آبادانى قشم باید با فرودگاه متروکه خداحافظى کنیم والا همیشه باید شاهد یک فضاى بزرگ بدون کارایى و با مشکلات عدیده اى که در این محدوده وجود داشت همراه باشیم.

وى گفت: اگر زمین فرودگاه را خرد مى کردیم نهایتا 500 قطعه زمین 300 مترى داشتیم که با ساخت واحدهاى چهار طبقه شکل ساخت و ساز فعلى قشم در این محدوده دنبال مى شد، اما با ایجاد این پروژه و ساختمانهاى بلند مرتبه و امکانات تکمیلى نظیر بیمارستان فوق تخصصى، اورژانس، اورژانس هوایى، مراکز آموزشى، تفریحى، فضاى سبز، سالنهاى ورزشى، شهر بازى و موارد دیگر، فرودگاه قدیم قشم به یکى از زیباترین فضاها تبدیل مى شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: با گذشت 20 سال از فعالیت این سازمان متاسفانه هنوز جایى براى شناى آقایان و خانم ها نداریم، قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس فقط یک زمین چمن مصنوعى دارد، دانشجویان و دانش آموزان و جوانان این منطقه امکانات تفریحى ندارند، تا چه زمانى قشم باید مثل 100 سال پیش اداره شود.

وى با اشاره به اینکه قشم مستعد پیشرفت است بیان داشت: قشم از دبى، بحرین و مالزى و امثال آن مستعدتر است و ما خودمان را نوکر مردم مى دانیم و براى موفقیت و پیشرفت همه جانبه قشم تحمل شنیدن هر حرفى را داریم.

موسوى گفت: طى یکسال گذشته با صدور مجوز ساخت چندین هتل مدرن، ایجاد دو پلاژ شنا ویژه خانمها و آقایان، ساخت خوابگاه دانشجویى با امکانات ویژه، ساخت شهرک دانشگاهى و موارد دیگر گام هایى در جذب سرمایه گذاران برداشته ایم و امیدواریم بتوانیم طى حضورمان در این منطقه به عنوان نوکر مردم یادگار خوبى از خود بجاى بگذاریم.

طى چند روز گذشته شمارى از سایتها و روزنامه ها فروش فرودگاه قدیم قشم را به ضرر مردم این منطقه تلقى کرده بودند.

کلنگ پروژه شهر طلایى قشم با حضور چند تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و مسئولان شهرستان قشم و با حضور جمع زیادى از مردم این منطقه در محل فرودگاه قدیم این شهر به زمین زده شد.

پروژه شهر طلایى در زمین 200 هزار متر مربعى فرودگاه قدیم شهر قشم با زیر بناى یک میلیون متر مربع و هشت هزار واحد مسکونى بصورت بلند مرتبه ساخته مى شود.