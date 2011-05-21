بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان استان سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر عامل بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان کشور پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار دفتر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان استان سمنان گفت: هدف این بنیاد بکارگیری ظرفیت زنان، در امر اشتغال است.

کبری محمدی با اشاره به آغاز راه اندازی این بنیاد از آبان ماه سال گذشته، گفت: تاکنون دفاتر بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان در استان های اصفهان، کرمانشاه، لرستان، همدان، کردستان، آذربایجان شرقی، مازندران، تهران و سمنان ایجاد شده است.

وی افزود: دفاتر این بنیاد تا پایان خرداد در بقیه استان های کشور و اولین شعبه شهرستانی در شهرستان بروجرد راه اندازی می شود.

همچنین امروز، نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان سمنان در کانون فرهنگی اجتماعی سمنان گشایش یافت.

نمایشگاه توانمندی های زنان شهرستان سمنان در 10 غرفه این نمایشگاه کتاب دست بافته ها و تولیدات زنان به تماشا گذاشته شده است.

