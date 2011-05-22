اجرای شبکه فاضلاب هسته مرکزی کرج به طول 80 کیلومتر دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوری افزود: از سال آینده و احتمالا اواخر امسال اجرای شبکه فاضلاب هسته مرکزی کرج به طول 80 کیلومتر در برنامه اجرایی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع 840 کیلومتر شبکه‌ فاضلاب در منطقه اضطراری حدود 350 کیلومتر آن اجرا شده و 490 کیلومتر باقی مانده حدود شش سال به اتمام می‌رسد.

این مسئول عنوان کرد: خوشبختانه در سال 1388، به میزان 100 درصد اعتبارات این طرح برای کرج گرفته شد ضمن اینکه در کل کشور فقط چهار شهر بود که توانستند 100 درصد اعتبارات این بخش را جذب کنند.

وی بیان کرد: اتفاق خوب دیگری که افتاد، دریافت فاینانس (وام خارجی) شبکه فاضلاب کرج ازطریق کنسرسیوم خارجی بود که با وجود تحریمها موفق به انجام آن شدیم.

مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کرج با 20 میلیون یورو احداث می شود

نوری گفت: در این زمینه با رقم 20 میلیون یورو، مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب کرج در منطقه شور قلعه ماهدشت احداث خواهد شد که ضمن افزایش ظرفیت، تصفیه فاضلاب می تواند تا 420 هزار نفر را علاوه بر ظرفیت‌ فعلی ایجاد کند.

مدیرکل آبفای البرز اضافه کرد: همچنین این امر قادر است 50 درصد برق مورد نیاز تصفیه‌خانه را از خودش تامین کند.

وی یادآور شد: بازپرداخت این وام نیز پس از سه سال شروع می‌شود که دولت آن را متقبل شده است ضمن اینکه توانستیم موافقتنامه شورای اقتصاد را هم برای دریافت وام از بانک توسعه اسلامی به مبلغ 100 میلیون یورو بگیریم و بقیه پروژه‌های فاضلاب کرج را از سال 91 آغاز کنیم.

نوری افزود: همچنین قادر خواهیم بود ظرف مدت هشت سال یعنی تا سال 99 فاضلاب کرج را به صورت کامل تکمیل کنیم.