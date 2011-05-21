۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه بزودی راه اندازی می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از راه اندازی دانشگاه فرهنگیان استان تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال امینی ظهر شنبه در نشست شورای معاونان اداره کل و روسای ادارات آموزش و پرورش استان کرمانشاه که در روانسر برگزار شد، اظهار داشت: در خجسته سالروز میلاد حضرت علی (ع) و همزمان با سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه در مقطع کارشناسی و در دو گروه خواهران و برادران فعالیت خود را آغاز می کند.

امینی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت به صورت هدفمند، ارتقای تحصیلات معلمان و آموزش های کوتاه مدت و پودمانی فرهنگیان را از اهداف برپایی این دانشگاه عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه  برای سال تحصیلی آینده 58 مجتمع آموزشی و پرورشی در سطح استان دایر خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 63 هزار دانش آموز استان کرمانشاه در 201 مجتمع آموزشی و پرورشی با عنوان" ترنم ولایت" مشغول تحصیل هستند .

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مخاطب محوری و تاثیرگذاری آنان بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه از برتریهای شغل معلمی است.

سید فتح الله حسینی افزود: در سفر سوم هیئت دولت، مصوبات خوبی برای استان به تصویب رسید و در حوزه آموزش و پرورش به تجهیز مدارس، احداث نمازخانه، استخر و سالن ورزشی توجه وِیژه ای شده است.

وی تصریح کرد: اولویت اعتبار هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای نوسازی مدارس کشور در سال 1390 برای مناطق محروم و کم برخوردار است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان روانسر نیز گفت: نزدیک هشت هزار دانش آموز در 157 واحد آموزشی این شهرستان مشغول تحصیل هستند.

رحیم کرمی افزود: بیش از 30 درصد دانش آموزان روانسری در هشت مجتمع آموزشی و پرورشی سازماندهی شده اند.

