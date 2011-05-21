دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه بزودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال امینی ظهر شنبه در نشست شورای معاونان اداره کل و روسای ادارات آموزش و پرورش استان کرمانشاه که در روانسر برگزار شد، اظهار داشت: در خجسته سالروز میلاد حضرت علی (ع) و همزمان با سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه در مقطع کارشناسی و در دو گروه خواهران و برادران فعالیت خود را آغاز می کند.

امینی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت به صورت هدفمند، ارتقای تحصیلات معلمان و آموزش های کوتاه مدت و پودمانی فرهنگیان را از اهداف برپایی این دانشگاه عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه برای سال تحصیلی آینده 58 مجتمع آموزشی و پرورشی در سطح استان دایر خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 63 هزار دانش آموز استان کرمانشاه در 201 مجتمع آموزشی و پرورشی با عنوان" ترنم ولایت" مشغول تحصیل هستند .

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مخاطب محوری و تاثیرگذاری آنان بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه از برتریهای شغل معلمی است.

سید فتح الله حسینی افزود: در سفر سوم هیئت دولت، مصوبات خوبی برای استان به تصویب رسید و در حوزه آموزش و پرورش به تجهیز مدارس، احداث نمازخانه، استخر و سالن ورزشی توجه وِیژه ای شده است.

وی تصریح کرد: اولویت اعتبار هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای نوسازی مدارس کشور در سال 1390 برای مناطق محروم و کم برخوردار است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان روانسر نیز گفت: نزدیک هشت هزار دانش آموز در 157 واحد آموزشی این شهرستان مشغول تحصیل هستند.

رحیم کرمی افزود: بیش از 30 درصد دانش آموزان روانسری در هشت مجتمع آموزشی و پرورشی سازماندهی شده اند.