برگزاری اردوی آموزشی برای خبرنگاران کرجی

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به دلیل خلاهای آموزشی موجود در حوزه رسانه و ارتقاء سطح آگاهی اصحاب رسانه اردوی تفریحی، آموزشی خبرنگاران ویژه خبرنگاران شاغل در مطبوعات و رسانه های خبری البرز برگزار می شود.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز در خصوص برگزاری این دوره گفت: با توجه به بررسیهای موجود در راستای ارائه آموزشهای مورد نیاز به خبرنگاران بسته آموزشی طراحی شده که در آن ارتقاء سطح کیفی اطلاعات روزنامه نگاری و خبرنگاری در نظرگرفته شده است.

وی اطلاع رسانی صحیح و اصولی به منظور فراهم کردن زمینه های لازم برای پیگیری مطالبات مردم را با ارتقاء سطح آگاهی اصحاب رسانه مرتبط دانست و افزود: اصحاب رسانه و مطبوعات به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولین ، وظایف خطیر و حساسی را برعهده دارند که باید بیش از پیش با فضای حرفه ای اطلاع رسانی آشنایی پیدا کنند.

عسگری آموزش را ضامن پویایی هر نظامی برشمرد و با اشاره به این بسته آموزشی اضافه کرد که این کلاسها در دو سطح برگزار می شود و حاوی دوره های تخصصی و کارگاهی است که به زودی طی نشست افتتاحیه جزئیات آن به اطلاع اصحاب رسانه خواهد رسید.

به گفته وی عنوان این نشست تخصصی آگاهی؛ ضرورت تنفس در فضای خبر نام دارد و با حضور یکی از اساتید برجسته کشور برگزار می شود.

مهدی عسگری معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در ادامه توضیحاتش پیرامون نحوه ثبت نام در این دوره ها یادآور شد خبرنگاران، اصحاب رسانه و...می توانند با ارائه معرفی نامه از سوی مسئول و سرپرستان خبرگزاری ها در این کارگاههای آموزشی ثبت نام کنند.

افتتاحیه این دوره آموزشی پنج خرداد ماه سال جاری در قالب اردوی تفریحی، آموزشی ویژه خبرنگاران برگزار خواهد شد.