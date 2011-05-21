تسهیلات برای دانشجویان ایرانی در سراشیب تحصیل در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شباهت میان داستانهای فارغ التحصیلان دانشگاههای آمریکا به یکدیگر انکار نشدنی است: فارغ التحصیل لیسانس شیمی در رستوران کار می کند، فارغ التحصیل هنرهای کلاسیک منشی است و فارغ التحصیل مطالعات ایتالیا راهروهای فروشگاهها را جارو می زند!

به نظر می آید امروز شواهد رو به ظهور آثار مخرب اقتصاد لنگان آمریکا فراگیرتر از ناموفقیت چندین باره در استخدام یا به تاخیر افتادن اشتغال باشد، حتی دانشجویان کالجها که بیشتر از دیگران در برابر آسیبهای رکود اقتصادی در امان بودند نیز چشم انداز امیدوار کننده ای در پیش رو ندارند.

میزان استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه ها در آمریکا به اندازه ای قابل توجه کاهش داشته است. در حالی که تنها کمتر از نیمی از مشاغلی که این افراد در آنها مشغول به کار می شوند، نیازمند مدرک دانشگاهی است. پدیده ای که بحث و جدلهایی درباره اینکه آیا تحصیلات عالی اصلا ارزش صرف انرژی و وقت را دارد یا نه را در این کشور برانگیخته است.

دانشجویی 23 ساله فارغ التحصیل دانشگاه پیتزبورگ می گوید طی دو سال گذشته تنها به کارهایی از قبیل گارسونی، حمل غذا، کار در کتابخانه ها و وارد کردن اطلاعات آرشیوی مشغول بوده است در حالی که دوست وی که از دانشگاه سطح پایین تری فارغ التحصیل شده است، به دلیل داشتن آشنا و یا زمان مناسب فارغ التحصیلی به شغل بسیاری بهتری مشغول است. در واقع این دانشجو شانس و پارتی را بزرگترین کلید در موفقیت پس از تحصیل می داند.

بر اساس مطالعه ای که توسط مرکز توسعه نیروی کار "جان هلدریخ" انجام گرفته، میانگین پایه حقوق برای دانشجویانی که ورودی سال 2009 و 2010 بوده و در حال فارغ التحصیل شدن هستند سالیانه 27 هزار دلار و ماهیانه دو هزار و 250 دلار است. مبلغی که نسبت به پایه حقوق سالیانه 30 هزار دلاری افرادی که از سال 2006 تا 2008 وارد بازار کار شده اند، بسیار کمتر است.

در واقع فارغ التحصیلانی که می توانند شغلی بیابند افراد بسیار خوش شانسی هستند. در میان فارغ التحصیلان سال 2010 تنها 56 درصد موفق به یافتن کار شده اند که در مقایسه با 90 درصد اشتغال فارغ التحصیلان سالهای 2006 و 2007 بسیار اندک به نظر می آید. از سویی دیگر بسیاری از فارغ التحصیلان در کارهایی مشغول به کار هستند که در آن نیازی به مدرک دانشگاهی نیست.

انتخاب رشته از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بر اساس تحلیلی که "اندرو سام" اقتصاد دان دانشگاه "نورث ایسترن"، از اطلاعات وزارت کار آمریکا درباره فارغ التحصیلان زیر 25 سال انجام داده است فارغ التحصیلان رشته هایی خاص برای یافتن شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود از شانس بالاتری برخوردارند.

احتمال اینکه فارغ التحصیلان جوان در رشته های آموزش، تدریس یا مهندسی، کاری نیازمند داشتن مدرک تحصیلات عالی بیابند بسیار بیشتر از احتمال موفقیت فارغ التحصیلان در رشته هایی مانند مطالعات منطقه ای، یا حقوق بشر تخمین زده شده است. در میان تمامی فارغ التحصیلان جدید 71.1 درصد در کارهایی مشغول شده اند که نیازمند مدرک دانشگاهی بوده است در حالی که این میزان در میان فارغ التحصیلان رشته های مطالعات منطقه ای (برای مثال مطالعات آمریکای لاتین) تنها 44.7 درصد بوده است.

بررسی نیویورک تایمز از اطلاعات به دست آمده از وزارت کار آمریکا نشان می دهد تعداد فارغ التحصیلان 25 تا 34 ساله ای که در مشاغلی مانند رستورانها، خدمات حمل غذا، و بارها مشغول به کارند از سال 2008 تا سال 2009 درحدود 17 درصد افزایش یافته است، در حالی که میزان استخدام در پمپ بنزینها، دلالی نفتی، فروشگاه های غذا و نوشیدنی های الکلی و رانندگان تاکسی و لیموزین نیز تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.

این پدیده نه تنها به هدر دادن مهارتهایی است که دانشجویان از تحصیل در دانشگاه به دست آورده اند بلکه می تواند عاملی برای استخدام کارگران کمتر تحصیل کرده در مشاغل بالاتر از سطح دانش آنها شود. از سویی دیگر یک فارغ التحصیل از دانشگاه در پرداخت وام دانشجویی که به طور میانگین 20 هزار دلار در سال است نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

این رویدادها به خودی خود عامل آغاز موجی جدید از تصور نیاز به کسب مدارک تحصیلی بالاتر در میان دانشجویان در آمریکا شده است که این تصور آنها را بیشتر در زیر بار وامهای دانشجویی فرو می برد. بیش از 60 درصد از فارغ التحصیلان پنج سال گذشته معتقدند برای موفقیت در یافتن کار باید مدارج بالاتری از تحصیلات دانشگاهی را طی کنند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، شاید احتمال اشتغال یابی افرادی که برای کسب مدارک بالاتر دوباره به دانشگاه می روند، بیشتر شود اما افرادی که پس از فارغ التحصیلی به تحصیل دوباره روی نمی آورند، برای سالها باید حقوق بسیار پایینی را در مشاغلی که جای رشد و پیشرفت ندارد دریافت کنند. به گفته اقتصاد دانان تاریخچه این حقوق پایین همواره به دنبال این افراد خواهد بود، مانند یک طوطی بر دوش آنها نشسته و هر کجا که بروند به آنها می گوید: "نمی توانی پول بیشتری در بیاوری!"

به گزارش مهر، با این شرایطی که نیویورک تایمز از دانشگاههای آمریکا ارائه کرده است روز گذشته مقامات آمریکایی از تسهیلات ویژه برای دانشجویان ایرانی خبردادند که کنار هم قرار دادن این مطالب گویای سیاست آمریکا و سیاسی بازی این کشور در قبال نخبگان ایرانی است.

وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در حالی ادعا کرد قوانین مرتبط باتحصیل دانشجویان ایرانی را تغییر داده که این تغییرات محدود به شرایط اخذ روادید بوده و مدت زمان آن از سه ماه به دو سال افزایش یافته است اما دانشجویان ایرانی برای تحصیل در برخی رشته ها که امریکائیها انها را رشته های حساس ! می دانند منع هستند. بر این اساس متقاضیان ایرانی روادید در رده های J، F و M برای تحصیل و تحقیق در رشته های غیر حساس، غیر فنی و وابستگان آنها می توانند روادیدهای دو ساله با امکان ورود مکرر اخذ کنند. این تغییری است که در جهت افزایش مدت اعتبار و تعداد دفعات ورود نسبت به روادید سه ماهه با قابلیت یک بار امکان ورود به وجود آمده است.

دانشجویان ایرانی دارنده ویزاهای سه ماهه در یکی از رده های بالا برای استفاده از قانون جدید باید در یکی از سفارتخانه های خارج از آمریکا تقاضای دریافت روادید بدهند تا بتوانند روادید دو ساله با چند بار حق ورود را دریافت کنند.



وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده اعتبار یک روادید به زمانی که دارنده آن باید به خاک آمریکا پا بگذارد ارتباط دارد و با مدت زمانی که مقامات گمرکی و حفاظت مرزهای آمریکا در یک مراکز ورود به کشور برای اقامت به دارنده روادید اعلام می کنند هیچ ارتباطی ندارد.

