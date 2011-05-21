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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

با حضور مصلحی و نقدی /

کتاب دایرة المعارف شهدای ترور رونمایی شد

کتاب دایرة المعارف شهدای ترور رونمایی شد

کتاب دایرة المعارف شهدای ترور جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر اطلاعات و رئیس سازمان بسیج مستضعفین رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه در حاشیه نشست خبری  محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، این کتاب که در برگیرنده مشخصات 17 هزار و 160 شهید ترور در جمهوری اسلامی ایران است ، رونمایی شد.

این کتاب که به همت کانون هابیلیان متشکل از خانواده‌های شهدای ترور تهیه شده است ، به بررسی و واکاوی ترور گروهک منافقین در داخل کشور پرداخته است.

عناوینی همچون "گروهک هایی که در ترور نیروهای انقلابی در داخل کشور نقش داشتند" و"گزارش نهادهای مختلف همچون قوه قضائیه در بررسی پرونده ترورهای منافقین در داخل کشور" در این کتاب به چشم می خورد.

کد مطلب 1316875

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