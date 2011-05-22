یارانه نقدی مرحله چهارم قابل برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه نقدی مرحله چهارم به مبلغ 45500 تومان به ازای هر نفر از امروز از طریق نظام بانکی قابل برداشت شد، این در حالی است که از روز پنج شنبه واریز مرحله چهارم یارانه‌های خردادماه به حساب سرپرستان خانوارها در سایت رفاهی قابل مشاهده بود.

یارانه نقدی مرحله چهارم برای دومین ماه متوالی است که به صورت ماهیانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و دولت یارانه های نقدی مرحله اول و دوم را به صورت دو ماهه واریز کرده بود.

تعداد افراد ثبت نامی برای دریافت یارانه در سایت مرکز آمار 73 میلیون و 600 هزار نفر و تعداد افراد ثبت نامی و افتتاح حساب کرده در سایت وزارت رفاه که هم اکنون یارانه دریافت می کنند نیز 72 میلیون و 500 هزار نفر است.

براساس اعلام محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبلغ یارانه نقدی در سالجاری بدون تغییر و همان ماهانه 45500 تومان به ازای هر نفر خواهد بود.

همچنین این ستاد هم اکنون در حال مطالعه و بررسی زمان برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه ها است، زیرا بر اساس قانون این برنامه باید طی 5 سال اجرا شود و هنوز به جمع بندی در مورد اصلاح مجدد قیمت انرژی نرسیده است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها همچنین اعلام کرده است که در حال مطالعه حذف بخشی از خانوارها هستیم اما هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.

سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز در گفتگو با مهرعنوان کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صراحت می‌گوید خانواده‌های کشور متناسب با قدرت درآمدی‌شان از بازپرداخت یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند.