محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا را سخیف و نا پخته ارزیابی کرد و گفت: اوباما با سخنان متناقض و گاه منافقانه خود هر روز در بین ملتها بخصوص ملت های منطقه منفورتر می شود، البته وی درصدد است بااین موضع گیری ها از قیام های مردم منطقه نیز حمایت کند اما دیگر مردم به این مواضع اعتناء نمی کنند، زیرا چهره واقعی سران آمریکا برای ملت های منطقه رو شده است.

وی گفت: اوباما با خیزش های مردم در منطقه مخالف است بنابراین می خواهد این نگرانی را با مواضع دوپهلو و متناقص نشان دهد تا بتواند حداقل حمایت مردم در کشوهای منطقه را بدست آورد اما این سیاست نیز با شکست مواجه می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه بیداری اسلامی اوباما را گیج کرده است، افزود: تحولات منطقه بخصوص تفاهم نامه ای که بین فتح و حماس به امضاء رسید، آسایش و آرامش را از سران آمریکا گرفت بنابراین ایران هراسی را افزایش داده اند تا جایگاه ایران را در منطقه خدشه دار کنند.

کرمی راد اضافه کرد: پیام مردم در کشورهای منطقه، پیام انقلاب اسلامی است و آمریکا نمی تواند این پیام را تحمل کند به همین دلیل به عملکرد جریان ضد انقلاب خوش بین است تا سیاست های خود را از طریق آنها در داخل کشور اجرایی کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با اینکه امید آمریکا از فتنه و فتنه گران در ایران قطع نشده اما مردم در 9 دی جواب دندان شکنی به استکبار جهانی دادند، پس دیگر نمی توانند با مردم ایران بازی کنند.

کرمی راد گفت: اوباما به جای مواضع متناقض به فکر نجات و هدایت کشور خود باشد تا برنامه ای را برای برون رفت این کشور در حوزه اقتصادی و یا سایر حوزه ها ارائه دهد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا به تازگی در سخنانی ضمن تاکید بر اینکه که منافع آمریکا با منافع مردم منطقه خاورمیانه در تضاد نیست، ادعا کرد: اعتراض‌ها در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراض‌ها در خیابان های ایران آغاز شد و آمریکا بر برخورداری مردم ایران ازحقوق بنیادی شان پافشاری می کند.