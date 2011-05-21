پرداختهای درمانی مردم باید به 30 درصد کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدحسن امامی رضوی صبح شنبه با بیان این مطلب در سومین اجلاس معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در کوهسار اظهار داشت: بر اساس آمار غیررسمی در حال حاضر این میزان 50 درصد است که باید در طول برنامه پنجم توسعه کاهش یابد.

وی افزود: تحقق این مهم نیازمند تامین زیرساختهای مورد نیاز است که از آن جمله می توان به پوشش مناسب بیمه ها و کمک های یارانه ای دولت به مردم اشاره کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه در طول انقلاب اسلامی اقدامات بسیار موثری در حوزه بهداشت و سلامت صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: در طول این سالها تحولات چمشگیری در حوزه های مختلف بیمارستانی، افزایش تعداد تختها، تربیت و آموزش نیروی انسانی، خدمات پزشکی و پیراپزشکی صورت گرفته است.

اعتبارات حوزه سلامت ناکافی است

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر به لحاظ تامین نیرو و خدمات بیمارستانی مشکل خاصی وجود ندارد، یادآور شد: بیشترین مشکل این حوزه موضوع اعتبارات و سهم از درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت کشور است که باید مورد توجه قرار گرفته و برای حل آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: اصلاح خدمات درمانی، مدیریت بهینه بیمارستانی، خرید راهبردی خدمات، افزایش بهره وری و دسترسی مناسب مردم به خدمات از اهم محورهای حوزه بهداشت و درمان است که باید در طول برنامه پنجم محقق شود.

این اجلاس دو روزه با حضور معاونان درمان دانشگاهیان علوم پزشکی کشور در کوهسار چهارباغ برگزار می شود.