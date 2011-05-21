اخبار کوتاه فرهنگی از قم

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری سه دوره آموزش روخوانی قرآن کریم ویژه کودکان پیش دبستانی در این استان خبر داد.



حجت⁯الاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دارالقرآن الکریم قم با همکاری مرکز قرآنی منتظران جاوید اقدام به برگزاری سه دوره آموزش روخوانی قرآن کریم سطح 2 کرده است.



وی ادامه داد: این دوره های آموزشی ویژه کودکان پیش دبستانی بوده که در دو هزار و 622 ساعت برگزار شده است.



مسئول دارالقرآن الکریم قم گفت: گواهینامه پایان دوره⁯های آموزش روخوانی سطح 2 قرآن کریم برای متعلمین این دوره⁯ها که کودکان پسر و دختر را تشکیل می⁯دادند صادر و به آنها اعطا شد.



استقبال روستائیان قمی از اجرای طرح نورالرحمه



همزمان با اعلام اجرای طرح قرآنی نورالرحمه ویژه هیئات مذهبی از سوی دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم، ادارات تابعه این استان نیز اقدام به برگزاری این طرح کردند.



این طرح همزمان در 35 روستای استان قم و شهرهای قنوات، کهک، جعفریه و دستجرد برگزار می⁯شود.



طرح نورالرحمه در مورد تفسیر سوره مبارکه حجرات و بیان نکات اخلاقی و عرفانی این سوره است که از سوی امام جماعت مساجد این روستاها و با همکاری هیئات مذهبی برگزار می⁯شود.



طبق بررسی⁯های انجام شده و بازدید کارشناسان امر از نحوه اجرای این طرح، خوشبختانه تعداد قابل توجهی از روستائیان و شهروندان شهرهای تابعه استان قم در این طرح شرکت کردند.



برگزاری گفتمان دینی با موضوع جایگاه زن در قنوات



در آستانه فرارسیدن میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) جلسه گفتمان دینی با موضوع بررسی جایگاه زن با حضور حجت⁯الاسلام محمدجواد ابراهیمی در دبیرستان دخترانه رضوان قنوات برگزار شد.



حجت الاسلام ابراهیمی در ابتدای این جلسه به بیان نقش وجایگاه زن در اسلام پرداخت و اظهار داشت: اسلام برخلاف فرهنگ منحط غرب، برای زن ارزش و جایگاه والایی برخوردار است.



وی اضافه کرد: استفاده ابزاری از زن در کشورهای غربی و نادیده گرفتن حقوق آنها از جمله مسائلی است که منجر به ابتذال و بی بند وباری در این جوامع شده است.



این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به شبهات دانش آموزان در رابطه با مسئله حجاب و تفاوت⁯های فقهی در احکام دختران و پسران اشاره کرد و گفت: طبق تمامی اسناد و شواهد، هیچ دینی مانند اسلام به جایگاه زن توجه ویژه نکرده است.



برگزاری نشست تخصصی "طراحی صدای فیلم"



به همت حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان قم، نشست تخصصی "طراحی صدای فیلم" با حضور استاد محمدرضا دلپاک برگزار شد.



محمدرضا دلپاک که تجربه طراحی صدا و صداگذاری فیلم⁯های بسیاری را در کوله بار هنری خویش دارد، در این همایش برای هنرمندان و علاقه⁯مندان به فیلم و هنر صدابرداری سخنرانی کرد.



وی ضمن بیان مسائل مربوط به زیبایی شناسی صدا و راه⁯های صدابرداری و صداگذاری، قسمت⁯هایی از فیلم⁯های ایرانی و خارجی مرتبط با مباحث مطرح شده را به نمایش گذاشت که بر غنای فنی و محتوایی نشست افزود.



لازم به ذکر است علاوه بر دلپاک، استاد جلوخانی صداگذار آثاری همچون سریال⁯های "حلقه سبز" و "موج و صخره" نیز که مهمان این نشست بود، به بیان تجربیات خود پرداخت.

