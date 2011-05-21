اختتامیه تئاتر اردیبهشت در البرز برگزار می شود

ابراهیم گله دار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص برگزاری این مراسم گفت: در این مر اسم شماری از فعالان حوزه تئاتر کشور که طی سال گذشته موفقیتهایی کسب کرده اند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.همچنین از مسئولان ملی و استانی که فعالیتهای تئاتری را مورد حمایت قرار داده اند نیز قدردانی صورت می گیرد.

معاون هنری و سینمائی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: برپایی چنین مراسم هایی فضای فعالیت و همنشینی صاحبان تجربه، پیشکسوتان و افراد صاحب نام با فعالین جوان این حوزه را فراهم می کند و به تبع تبادل نظر و انتقال تجربیات صورت می گیرد که می تواند برای آینده تئاتری استان و حتی کشور مفید باشد.

وی درخصوص حضور جمع زیادی از بزرگان هنر تئاتر و شماری از مسئولان سراسر ایران در این مراسم خبر داد و افزود: در اردیبهشت تئاتر ایران همچنین از پژوهشها و کتابهای برتر سال، پیرامون تئاتر نیز تقدیر خواهد شد، علاوه بر این از تعدادی از رسانه ها، اصحاب رسانه و مطبوعات که در خلال سال گذشته در انتشار اخبار تئاتر و انعکاس جلسات نقد و نظر تئاتر و هنرهای نمایشی فعالیتهای قابل توجهی داشته اند نیز قدردانی می شود.

برگزاری جشنواره تئاتر ظرفیتهای استان را شکوفا می کند

گله دارزاده در خصوص تاثیر چنین مراسمی در رشد کیفی تئاتر استان البرز نیز گفت: با اینکه البرز استان جوانی است اما شمار زیادی از جوانان پرشور و با استعداد در زمینه تئاتر در این استان مشغول فعالیت هستند که می تواند در آنها انگیزه ایجاد کرده و به خود باوری برساند و ظرفیت تئاتر استان البرز را نیز شکوفا کند.

معان هنری سینمائی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ا دامه با اشاره به برگزاری چند جشنواره بین المللی و نمایشگاه ملی در حوزه فرهنگ در عمر کوتاه این استان عنوان کرد که انتخاب استان البرز به عنوان برگزار کننده همایش اردیبهشت تئاتر گویای توجه مسئولان به این استان نوپاست.

میزبانی از جشنواره های مهم در استان نوپای البرز

وی یادآور شد: این مهم نشان می دهد که به ظرفیت های تئاتری استان البرز اشراف کامل دارند این مراسم تجلی توانمندی ها و ظرفیت های هنرهای نمایشی در سطح استان البرز است که این استان می تواند با همین توانمندی اش میزبان مراسم متعدد ملی باشد و درآینده نزدیک نیز با نشان دادن ظرفیت های بالقوه و بالفعلش می تواند میزبانی مراسم های بین المللی را عهده دار شود.

گله دارزاده گفت: در برگزاری این همایش اجرای تئاترخیابانی در محوطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و اجرای نمایشهای صحنه ای با حضور بازیگران جوان، اساتید و هنرمندان پیشکسوتی همچون استاد سیروس صابر و ارائه موسیقی حماسی، سنتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اجرای این مراسم را دکتر اردشیر صالح پور از اساتید هنرهای نمایشی کشور برعهده دارد و حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین مسافرآستانه مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی کشور جزء میهمانان این مراسم هستند.

اردیبهشت تئاتر ایران امروز ساعت 17 و 30 دقیقه در سالن استاد سیروس صابر واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار می شود.