محمدحسن انصاری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: لطف خدا شامل حال ما شد که توانستیم تیم راه آهن را برای چندین سال متوالی در لیگ برتر نگه داریم، زیرا این تیم در گذشته ثبات لازم در لیگ برتر را نداشت.

وی ادامه داد: ما در شرایطی به این مهم دست یافتیم که از حمایت‌های استانی، شهرداری، نمایندگان مجلس و سایر بخش‌های دولتی که برای تیم‌های دیگر از نظر مالی و معنوی سنگ تمام می گذارند، محروم بودیم. ما حتی از حمایت‌های معنوی هم محروم بودیم ولی با تلاش کادر فنی و بازیکنان تیم را در لیگ برتر حفظ کردیم.

مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری خاطر نشان کرد: طی پروسه خصوصی سازی و طبق اصل 44 قانون اساسی راه آهن باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا شرکت راه آهن نمی تواند فصل آینده بودجه باشگاه را تامین کند. ما پیش بینی پروسه خصوصی سازی باشگاه را کرده بودیم و از اوایل زمستان سال گذشته این پروسه آغاز شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که راه آهن به گونه‌ای منتقل و امتیاز آن واگذار شود که نام و سابقه 74 ساله آن حفظ شود.

انصاری‌فرد با ابراز امیدواری از اینکه هر چه سریع‌تر پروسه خصوصی سازی باشگاه راه آهن انجام شود، تاکید کرد: قرار است تا خردادماه وضعیت باشگاه مشخص شود اما امیدواریم این اقدام هر چه سریع‌تر انجام شود تا از سایر تیم‌ها در فصل نقل و انتقالات عقب نمانیم.

مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری خاطر نشان کرد: تیم‌ها از یک ماه پیش اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده‌اند و اگر ما از آنها عقب بمانیم حل این مشکل برای‌مان جبران ناپذیر بوده و ضربات بزرگی را به ما وارد می کند.

وی در مورد وضعیت کادر فنی این تیم هم تاکید کرد: ابتدا باید وضعیت باشگاه مشخص شود. امیدوارم هر چه سریع‌تر مشخص شود تیم به کدام شرکت واگذار می شود تا پس از آن در مورد وضعیت کادر فنی و بازیکنان تصمیم گیری شود. در حال حاضر ما به گزینه دیگری به جز مهدی تاتار فکر نمی کنیم.