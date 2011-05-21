به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران در خصوص این آزمون که روز جمعه برگزار شد با اشاره به آمار داوطلبان آزمون سطح سه حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: 3 هزار و 315 نفر برای تحصیل در شیوه حضوری، هزار و 404 نفر برای تحصیل در شیوه غیرحضوری و 494 نفر برای تحصیل در شیوه نیمه حضوری سطح سه حوزههای علمیه خواهران ثبت نام کرده بودند که در این آزمون به رقابت پرداختند.
حجتالاسلام سیدمهدی حسینی با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده تحصیل خواهران طلبه در مقطع سطح سه در شش رشته مختلف انجام میگیرد، اظهار داشت: بیشترین متقاضیان برای تحصیل در رشته تفسیر و علوم قرآنی ثبت نام کردهاند.
معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به آمار افراد ثبت نام شده در رشتههای مختلف افزود: 3 هزار و 231 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی، هزار و 411 نفر در رشته فقه و اصول، 41 نفر در رشته فلسفه اسلامی که تنها در یک مرکز در قم ارائه میشود، 276 نفر در رشته کلام اسلامی، 206 نفر در رشته تاریخ اسلام و 53 نفر در رشته مطالعات اسلامی زنان که در یک مرکز در قم ارائه میشود، ثبت نام کردهاند.
وی عنوان کرد: نتایج این آزمون 21 خردادماه سال آینده از طریق مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی اعلام خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه مصاحبه پذیرفتهشدگان آزمون کتبی از 24 خردادماه انجام خواهد شد، اظهار داشت: پذیرفتهشدگان نهایی در 43 موسسه آموزش عالی و مرکز تخصصی حوزوی مشغول به تحصیل خواهند شد.
وی حافظین کل قرآن کریم یا نهجالبلاغه، افراد دارای معدل بالاتر از 18 در مقطع سطح دو(کارشناسی)، افراد دارای تحقیق پایانی برتر کشوری، نفرات برتر المپیاد علمی، دارندگان مدرک سطح سه نظام قدیم حوزههای علمیه خواهران و کسانی که پیش از این مدرک سطح سه را در یک رشته اخذ کردهاند و مایل به ادامه تحصیل در یک رشته دیگر هستند را از شرکت در آزمون کتبی سطح سه معاف اعلام کرد.
معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه منابع آزمون سطح سه برای تمام رشتهها یکسان بوده است، گفت: این منابع شامل کتاب تحریر الروضه یا دروس فی الفقه الاستدلالی (بخشهای طهارت و صلوه)، کتاب الموجز فی اصول الفقه تالیف آیتالله جعفر سبحانی و تجزیه، ترکیب و ترجمه در حد مبادی العربیه جلد 4 بخش نحو میشود.
قم - خبرگزاری مهر: آزمون ورودی سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزههای علمیه خواهران کشور با حضور حدود پنج هزار و 200 داوطلب در 39 مرکز آزمون مختلف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران در خصوص این آزمون که روز جمعه برگزار شد با اشاره به آمار داوطلبان آزمون سطح سه حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: 3 هزار و 315 نفر برای تحصیل در شیوه حضوری، هزار و 404 نفر برای تحصیل در شیوه غیرحضوری و 494 نفر برای تحصیل در شیوه نیمه حضوری سطح سه حوزههای علمیه خواهران ثبت نام کرده بودند که در این آزمون به رقابت پرداختند.
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